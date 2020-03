Einen Frau steht in einem Supermarkt in Barcelona vor fast leeren Regalen. Spanien ist nach Italien inzwischen das am zweitschwersten betroffene Land in Europa. Gleich will die Regierung in einer Pressekonferenz weitere Maßnahmen zum Schutz vor dem Virus bekanntgeben. Geplant ist offenbar eine weitgehende Ausgangssperre. (Foto: dpa)