Coronavirus im Liveblog : Aktienkurse stürzen ab - fünfter Todesfall in Deutschland

Hier ein Überblick verschiedener Meldungen aus dem europäischen Ausland der vergangenen zwei Stunden:



In Spanien steigt die Zahl der Coronavirus-Fälle stark an: Die Regierung in Madrid meldete am Donnerstag 2968 Infektionsfälle. Mittwochabend war noch von 2140 Fällen berichtet worden. Die Zahl der Toten verdoppelte sich binnen 24 Stunden fast von 48 auf 84.



Auch in den Niederlanden gibt es weitere Fälle. Die Zahl der bestätigten Infektionen stieg von 503 am Mittwoch auf 614 am Donnerstag.



Die Slowakei schottet sich ab. Die Regierung teilt mit, den internationalen Bus- und Zugverkehr in das Land zu stoppen. Wer aus dem Ausland zurückkomme, müsste für 14 Tage in Quarantäne, sagt Ministerpräsident Peter Pellegrini. Internationale Flughäfen sollen geschlossen werden, ebenso wie alle Sport- und Freizeitzentren wie Schwimmbäder und Skigebiete. Es werden Grenzkontrollen eingeführt und nur Menschen mit Wohnsitz in der Slowakei ins Land gelassen. Schulen bleiben für 14 Tage geschlossen. Der internationale Frachtverkehr soll aber aufrechterhalten werden.



Tschechien erklärt für 30 Tage den Notstand. Reisende aus Deutschland, Österreich und anderen Risikostaaten dürfen außerdem nicht mehr nach Tschechien kommen. Das gelte aber nicht für diejenigen, die einen Wohnsitz in Tschechien hätten, sagt Innenminister Jan Hamacek. Tschechische Bürger, die im benachbarten Ausland arbeiteten, dürften weiterhin die Grenze überqueren. Außerdem untersagt die Regierung öffentliche Veranstaltungen mit mehr als 30 Teilnehmern. Nach 20 Uhr dürfen sich keine Gäste mehr in Restaurants aufhalten.



Litauen und Norwegen schließen außerdem alle Schulen, Universitäten und Kindergärten. In Litauen soll das für zwei Wochen gelten, Norwegen nannte keine Dauer.