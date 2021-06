Coronaschutz-Verordnung : Maskenpflicht in NRW im Freien am Montag weitgehend aufgehoben

Maskenpflicht in NRW im Freien am Montag weitgehend aufgehoben

Düsseldorf Die neue nordrhein-westfälische Coronaschutz-Verordnung hebt die Maskenpflicht im Freien ab Montag kommender Woche weitgehend auf.

In der am Mittwochabend veröffentlichten Verordnung heißt es, dass man in Regionen mit niedriger Sieben-Tage-Inzidenz - unter 35 Infektionen auf 100.000 Einwohner - im Freien nur noch bei bestimmten Gelegenheiten eine Maske tragen muss, zum Beispiel in Warteschlangen.