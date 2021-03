Corona-Pandemie : Erster Kreis in NRW überschreitet Sieben-Tage-Inzidenz von 200

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt weiter an. Das am heftigsten betroffene Gebiet ist der Märkische Kreis mit einer Inzidenz von inzwischen über 200. Ein Überblick über die höchsten Werte in der Region.

In den vergangenen sieben Tagen wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 19.129 neue Fälle gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der letzten Woche 106,6 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 18.580 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einer Inzidenz von 103,5 entspricht. (Stand: 22. März).

Landesweit wird in 29 Städten und Kreisen in NRW der Inzidenzwert von 100 überschritten. Den höchsten Wert weist der Märkische Kreis mit 202,3 auf, am niedrigsten ist er im Kreis Höxter mit 47,1. In Düsseldorf liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 61,6. In Köln liegt der Wert bei 110,9.

Lesen Sie auch Übersicht mit Grafik : Welche Corona-Lockerungen ab wann gelten

Der 100er-Wert und war beim letzten Corona-Gipfel von Bund und Ländern als Grenzwert für eine Notbremse definiert worden. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hatte am Freitag im Landtag gesagt, dass die von Bund und Ländern vereinbarte Notbremse landesweit angewendet werde. Das gesamte Land werde als Maßstab genommen. Wenn die Inzidenz landesweit mehr als drei Tage in Folge über 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in sieben Tage liege, greife die Notbremse. Diese sieht laut Bund-Länder-Beschluss wieder härtere Lockdown-Regeln vor.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,10. Das deutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert noch bei 1,15.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Märkischer Kreis 202,3 Kreis Siegen-Wittgenstein 170,8 Kreis Lippe 160,0 Hagen 155,3 Remscheid 159,0 Wuppertal 153,5 Kreis Minden-Lübbecke 153,3 Oberbergischer Kreis 150,0 Krefeld 148,2 Kreis Düren 148,1

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten. Am Sonntag sind die Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

