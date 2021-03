Corona-Pandemie : 14 NRW-Städte melden Sieben-Tage-Inzidenz über 100

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen steigt weiter an. Die meisten Neuinfektionen gibt es in Herne und dem Märkischen Kreis, die wenigsten im Kreis Euskirchen. Ein Überblick über die höchsten Werte der Region.

Das Robert Koch-Institut (RKI) wies am Sonntag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 85,1 aus. In der Vorwoche lag die Kennziffer, die die Zahl der Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen angibt, noch bei 72,4 - die Zahlen steigen also auch in NRW weiter. (Stand: 17. März/R-Wert: 16. März).

Das in NRW am heftigsten betroffene Gebiet sind Herne und deR Märkische Kreis. Hier gab es in den vergangenen sieben Tagen 158,8 bestätigte Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Grund ist ein Ausbruch in der Behindertenhilfe in Herne. Mehr als 100 Menschen sind in Werkstätten und Wohnstätten infiziert.

In Nordrhein-Westfalen liegen mittlerweile wieder viele Kommunen über der für Lockerungen relevanten Schwelle von maximal 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche - ab einer Inzidenz über 100 muss die Notbremse gezogen werden. Etliche Städte liegen nur knapp unter der 100. In Düsseldorf liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 61,6. In Köln liegt der Wert bei 104,1.

IFrame funktioniert in diesem Browser nicht

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,17. Das deutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt. Am Vortag lag der Wert bei 1,07.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Herne 158,8 Märkischer Kreis 158,8 Kreis Düren 131,5 Wuppertal 123,6 Duisburg 122,1 Oberbergischer Kreis: 121,7 Kreis Kleve 118,7 Kreis Minden-Lübbecke 115,0 Remscheid 114,1 Kreis Herford 110,9

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten. Am Sonntag sind die Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

(siev/th/jco/top/dtm/mba/chal/bsch)