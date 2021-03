Corona-Pandemie : Inzidenzwert in NRW sinkt minimal - Düsseldorf wieder unter 100

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist am Mittwoch mit 130,7 minimal gesunken. Zehn von 53 Kreisen liegen unter der Grenze von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Ein Überblick über die höchsten Werte in der Region.

In NRW haben sich binnen 24 Stunden 3418 Menschen neu mit dem Coronavirus angesteckt. Die landesweite Inzidenz lag am Mittwochmorgen bei 130,7 Infektionen in sieben Tagen auf 100 000 Einwohner - und damit leicht niedriger als am Vortag (132,3). Von den 53 Kreisen und kreisfreien Städte im Bundesland lagen nur zehn unter dem Inzidenzwert von 100. (Stand: 31. März).

Die niedrigsten Wocheninzidenzen wiesen Höxter (61,3) und Münster (69,5) auf. Spitzenreiter war der Märkische Kreis mit einem Wert von 229,6. Auch in der Landeshauptstadt Düsseldorf Kostenpflichtiger Inhalt überstieg die Wocheninzidenz am Dienstag erstmals wieder die kritische Marke von 100 und lag bei 100,7. Am Mittwoch sank sie wieder unter 100 auf 96,6. In Köln liegt der Wert bei 126,6.

Hält sich die Sieben-Tage-Kennziffer mehr als drei Tage über 100, muss die sogenannte Corona-Notbremse gezogen werden. Die Kommunen können allerdings Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativen Schnelltest erlauben. Kostenpflichtiger Inhalt Ein Großteil der betroffenen Städte und Kreise will mit dieser Option von der strikten Notbremse abweichen und etwa den Handel offen halten.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,23. Das deutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Märkischer Kreis 229,6 Kreis Lippe 207,8 Remscheid 207,5 Hagen 205,6 Kreis Siegen-Wittgenstein 203,7 Gelsenkirchen 196,0 Wuppertal 190,4 Kreis Minden-Lübbecke 176,5 Solingen 172,7 Kreis Borken 169,7



Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten. Am Sonntag sind die Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

