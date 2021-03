Corona-Pandemie : Inzidenzwert in NRW steigt weiter auf 129,6

Foto: dpa-tmn/Zacharie Scheurer Infos So schützen Sie sich vor dem Coronavirus

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen ist am Montag mit 129,6 erneut gestiegen. 41 von 53 Kreise und Städte liegen über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Ein Überblick über die höchsten Werte in der Region.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen ist vielerorts gestiegen. Nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) von Montag lagen im bevölkerungsreichsten Bundesland inzwischen 41 von 53 Kreisen und kreisfreien Städte über der Marke von 100 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Der landesweite Wochenwert stieg auf 129,6. Am Tag zuvor hatte er bei 128,8 gelegen. Innerhalb von 24 Stunden sind landesweit 1511 Neuinfektionen gemeldet worden. Ein weiterer Todesfall wurde gezählt. (Stand: 29. März).

In den Gebieten, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz drei Tage lang die Schwelle von 100 überschreitet, soll eine Notbremse gelten. Bereits für diesen Montag hatte das Gesundheitsministerium daher für mehr als 30 Kreise und kreisfreie Städte angeordnet, dass dort Einkaufen mit Termin und Museums- oder Zoobesuche wieder eingeschränkt werden. Die Rat- und Kreishäuser können allerdings Ausnahmen für Menschen mit tagesaktuellem negativen Schnelltest erlauben. Kostenpflichtiger Inhalt Ein Großteil der betroffenen Städte und Kreise will mit dieser Option von der strikten Notbremse abweichen und etwa den Handel offen halten.

Beim Infektionsgeschehen gibt es große regionale Unterschiede: Die höchsten Werte hatten der Märkische Kreis mit 235,0 und der Kreis Lippe mit 214,7. Insgesamt lagen nur 12 Kreise und kreisfreie Städte in NRW unter der 100er Marke. Die niedrigsten Inzidenzen wurden in Münster (58,0) und dem Kreis Höxter (69,2) registriert. In Düsseldorf liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 97,3. In Köln liegt der Wert bei 132,2.

Die Reproduktionszahl, auch als R-Wert bekannt, liegt den Berechnungen des Forschungszentrums Jülich zufolge momentan bei 1,13. Das deutet, dass ein Infizierter im Schnitt mehr als einen weiteren Menschen ansteckt.

Die zehn Städte und Gemeinden mit den höchsten Werten bei der Sieben-Tage-Inzidenz sehen Sie hier:

Märkischer Kreis 235,0 Kreis Lippe 214,7 Hagen 213,1 Remscheid 210,2 Kreis Siegen-Wittgenstein 205,5 Kreis Minden-Lübbecke 192,7 Kreis Düren 172,7 Wuppertal 163,1 Solingen 161,4 Duisburg 160

Hinweis: Die hier genannten Zahlen stammen vom Robert-Koch-Institut und sind auch Basis unserer Grafiken. Sie können von den Zahlen der örtlichen Gesundheitsämter abweichen, die sich in einigen unserer Artikel finden. Die Städte und das RKI erheben ihre Werte zu verschiedenen Zeitpunkten. Am Sonntag sind die Fallzahlen meist niedriger, unter anderem weil am Wochenende weniger getestet wird.

