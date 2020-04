Kritik an bundesweiter Maskenpflicht : Weltärztepräsident Montgomery hält Pflicht für Tücher und Schals für „lächerlich“

Düsseldorf Ab Montag muss ganz Deutschland Mund-Nasen-Schutzmasken beim Einkaufen und im ÖPNV tragen. Dafür reicht der Regierung zufolge ein Schal. Der Ärztepräsident nennt das „lächerlich“. Welche Sanktionen es geben soll, ist offen.

Hintergrund NRW schließt sich damit den Regelungen in anderen Bundesländern an. An den unterschiedlichen Vorgaben hatte es viel Kritik gegeben.

Schulleiter in NRW sprachen sich unterdessen für eine Maskenpflicht auch in den Schulen aus. „Wir müssen ernsthaft erwägen, eine Maskenpflicht einzuführen“, sagte Harald Willert, Vorsitzender der Schulleitervereinigung NRW. Es gebe aus seiner Sicht nichts, was dagegen spreche. Der vorgeschriebene Abstand von 1,5 Metern könne in den Pausen oder beim Wechsel der Klassenräume kaum eingehalten werden, und auch nicht immer im Unterricht. „Das ist kein Traumzustand für die Unterrichtssituation, aber einen Traumzustand haben wir zurzeit auch nicht.“ NRW-Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) hatte zuvor im Schulausschuss des Landtages erklärt, dass eine Maskenpflicht in der Schule nur bestehe, wenn dauerhaft der Mindestabstand nicht Kommunalministerin Scharrenbach machte noch keine näheren Angaben dazu, wer das Tragen kontrollieren wird und welche Sanktionen bei Nichtbeachtung verhängt werden. Hier stimme sich NRW mit anderen Ländern noch ab, sagte die Ministerin. Spätestens bis Ende der Woche sollen die Details rund um die Tragepflicht ausgearbeitet sein. Masken seien in der Fläche breit verfügbar, sagte Scharrenbach – in Geschäften, aber auch über Vereine und Verbände. Es reiche aber auch das Tragen eines Schals. Entscheidend sei das Bedecken von Mund und Nase, um eine Verbreitung der Tröpfchen zu vermeiden.