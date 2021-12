Corona-Beschränkungen im Nachbarland : Diese Regeln gelten beim Urlaub in den Niederlanden

Amsterdam In den Niederlanden sind die Infektionszahlen noch immer hoch. Die Regierung hat die Maßnahmen vor Ort Ende November weiter verschärft. Seitdem gilt ein Teil-Lockdown – unter anderem Bars und Restaurants müssen um 17 Uhr schließen. Was Urlauber jetzt wissen müssen.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Sind Strände dort zugänglich? Gelten Testpflicht, Maskenpflicht, Abstandsregeln? Dürfen Restaurants besucht werden? – Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

Die Anzahl der Covid-19-Infizierten steigt weiterhin stark an. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 859,2 (Stand: 9. Dezember 2021). Im Nachbarland von NRW gelten deshalb weiterhin starke Einschränkungen im Alltag. Was Sie bei Ihrer Urlaubsplanung beachten müssen, lesen Sie hier.

Ist ein Urlaub in den Niederlanden möglich?

Was ist bei der Einreise zu beachten?

Was ist bei der Rückreise nach Deutschland zu beachten?

Seit dem 1. August gilt eine generelle Testpflicht für Einreisende nach Deutschland. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss über einen negativen Corona-Test verfügen (PCR-Test maximal 72 Stunden alt, Antigentest maximal 48 Stunden alt). Kinder unter zwölf Jahren sind von der Regel ausgenommen. Außerdem muss ein Einreiseformular digital ausgefüllt werden. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich in Deutschland zudem in Quarantäne begeben. Rückreisende müssen insgesamt zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Covid-Test beendet werden. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht befreit. Für sie endet die Quarantäne automatisch nach fünf Tagen.

Welche Regeln gelten im Alltag?

Die Niederlande haben wegen steigender Ansteckungszahlen die Corona-Maßnahmen erneut verschärft und einen abendlichen Lockdown verhängt. Ab sofort müssen Restaurants, Geschäfte und Kulturstätten um 17 Uhr schließen. Supermärkte dürfen bis 20 Uhr offenbleiben. In den kompletten Niederlanden gibt es außerdem Kontaktbeschränkungen. Zu Hause dürfen nur noch höchstens vier Besucher empfangen werden. Die Maskenpflicht gilt an allen öffentlich zugänglichen Orten wie in Supermärkten, im Einzelhandel, an Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer gegen die Corona-Maßnahmen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 400 Euro rechnen.