Kostenpflichtiger Inhalt: Corona-Tests und Quarantänebestimmungen : Was Urlaubsrückkehrer jetzt beachten müssen

Heimkehrer können sich direkt am Flughafen testen lassen. Foto: dpa/Robert Michael

Düsseldorf In den ersten Bundesländern enden die Ferien, in NRW startet die Schule am 12. August - und Reisende kommen aus aller Welt zurück nach Deutschland. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zu Corona-Tests und Quarantäne.