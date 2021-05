Bochumer Staatsanwaltschaft ermittelt : Durchsuchungen in NRW wegen Verdachts auf Abrechnungsbetrug mit Corona-Tests

Bochum/Düsseldorf/Berlin Corona-Testzentren sind in den vergangenen Monaten wie Pilze aus dem Boden geschossen. Dabei könnte mangelnde Kontrolle ein Einfallstor für Abrechnungsbetrug bieten. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft in Bochum.

Die Schwerpunktstaatsanwaltschaft Wirtschaftskriminalität in Bochum hat wegen des Verdachts des Abrechnungsbetrugs bei Corona-Bürgertests Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte am Samstag ein Sprecher der Behörde der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in Düsseldorf. Ermittelt werde gegen zwei Verantwortliche eines in Bochum ansässigen Unternehmens, das an mehreren Standorten Teststellen betreibe. Anlass der Ermittlungen waren demnach Recherchen von WDR, NDR und „Süddeutscher Zeitung“ (SZ).