Prozess um Verstoß gegen Corona-Schutzverordnung : Tatvorwurf Picknick

Tamara A. im Kölner Amtsgericht. Foto: RPO/Claudia Hauser

Köln Eine Frau soll 350 Euro an die Stadt Köln zahlen, weil sie mit mehreren Leuten gegrillt haben soll – laut Corona-Schutzverordnung ist das verboten. Weil sie Einspruch einlegte, landete der Fall nun vor dem Kölner Amtsgericht. Es ist der erste von vielen Einsprüchen, mit denen das Gericht sich noch befassen müssen wird.

Normalerweise sind Verhandlungen, die sich mit dem Einspruch gegen Bußgeldbescheide befassen, für die Öffentlichkeit völlig uninteressant. Deshalb bleibt die Frau, die am Donnerstag vor dem Kölner Amtsgericht erscheinen muss, weil sie ein Bußgeld von 350 Euro nicht bezahlen wollte, auch erst einmal irritiert in der Tür stehen, als sie die Journalisten und Zuschauer sieht. Aber es ist in Köln das erste Verfahren gegen eine Erwachsene wegen Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung. Viele weitere dürften folgen, die Stadt hat seit Ende März mehr als 2000 Bußgeld-Bescheide in Sachen Corona verschickt. Etwa 450 Personen haben Einspruch eingelegt.

Tamara A. ist eine von ihnen. Die Polizei nahm am Ostersonntag die Personalien der 39-Jährigen auf, weil sie am frühen Morgen mit sechs weiteren Leuten am Höhenfelder See in Köln-Dellbrück auf Picknickdecken an einem Lagerfeuer saß. Die Gruppe soll die ganze Nacht dort gewesen sein. Die Erzieherin bekam einen Bußgeldbescheid von der Stadt in Höhe von 350 Euro, weil sie sich mit Leuten aus mehr als zwei Haushalten draußen aufgehalten hatte und wegen des Lagerfeuers, über dem die Gruppe gegrillt hatte – auch das war im Frühjahr wegen der Corona-Pandemie verboten.

„Ich bin da nur vorbeigelaufen“, sagt sie im Prozess. Sie habe dann einen Bekannten am Lagerfeuer entdeckt und sich kurz zu ihm gesetzt. „Wir haben den Sicherheitsabstand eingehalten. In dem Moment kamen die beiden Polizeibeamten.“ Sie sei zum Walking am See gewesen und habe dort nach den Schwan-Küken geschaut. „Am Ostersonntag um 7 Uhr sind Sie deshalb von Bonn nach Köln gefahren?“, fragt die Amtsrichterin. Tamara A. bejaht das, sie sei um 6 Uhr zu Hause in Bonn losgefahren, der Höhenfelder See sei ihr Lieblingssee. „Grillgut hatte ich nicht dabei, nur eine Trinkflasche mit Wasser.“

Ein Spaziergänger oder Jogger hatte damals die Polizei alarmiert und die Gruppe und das Lagerfeuer gemeldet, wie ein Polizist im Zeugenstand erzählt. „Das war definitiv eine Gruppe, die zusammengehörte“, sagt der Beamte. „Die Herrschaften haben da gemütlich gemeinsam gesessen und gegrillt.“ Er erinnere sich auch an eine offene Bratwurstpackung, „ich meine, da lagen auch noch Sachen auf dem Rost“.