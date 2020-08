Schulstart nach den Sommerferien : Wenn 30 Grundschüler zeitgleich Hände waschen sollen

In NRW hat die Schule begonnen (Symbolbild) Foto: dpa/David-Wolfgang Ebener

Neuss Am Mittwoch hat in NRW wieder die Schule begonnen. Wegen der Pandemie gibt es viele neue Regeln. An einer Grundschule in Neuss haben sich die Kinder mit den Änderungen arrangiert.

Als letztes betritt um kurz nach 8 Uhr ein Mädchen die Klasse. Ihre Kameraden sitzen schon alle auf ihren Plätzen. Klassenlehrerin Nina Klomfaß steht neben ihrem Pult. Sie begrüßt die kleine Nachzüglerin der zweiten Klasse der Hubertus Grundschule in Neuss, reicht ihr eine Tube Desinfektionsmittel und klärt sie über die neuen Regeln auf. „Wenn wir in den Klassenraum kommen, müssen wir uns zunächst die Hände desinfizieren“, sagt sie.

Mit vielen Corona-bedingten Veränderung hat am Mittwoch der Unterricht nach den Sommerferien an den Grundschulen in Nordrhein-Westfalen begonnen. Die Wiederaufnahme des Regelunterrichts wird bundesweit mit Spannung verfolgt: In NRW könnte sich besonders deutlich zeigen, wie die Schutzkonzepte an den Schulen funktionieren. Die Infektionszahlen im Land waren in den vergangenen Wochen wieder gestiegen.

Für die Zweit- bis Viertklässler der Hubertus Grundschule begann das neue Schuljahr um 8 Uhr. Masken müssen die Kinder im Unterricht nicht tragen; die Fenster und Türen sind durchgehend geöffnet. Dennoch hat jedes Kind eine Maske dabei; manche tragen sie auch heruntergezogen am Kinn und Hals, damit sie sie bei Bedarf schnell aufsetzen können. „Denn sobald die Kinder die Klassenräume verlassen, müssen sie die Masken tragen“, sagt Rektorin Melanie Ueberacher. Das gilt auch auf dem Pausenhof. „Damit es zu keiner Durchmischung der Klassen kommt, haben wir den Hof getrennt; es verläuft quasi eine Trennlinie“, sagt die Schulleiterin.

Neben dem Desinfizieren können die Schüler auch ihre Hände in der Klasse waschen. Problem: Pro Raum gibt es nur ein Waschbecken. „Wir haben Klassen mit zum Teil 29 Kindern. Und dann ist es natürlich schwierig, wenn jedes Kind einzeln dort 30 Sekunden Hände waschen muss. Zeitlich ist das nicht möglich, dann müssen wir eine Stunde zusätzlich anbieten“, sagt Ueberacher. Für das Frühstück wird aber eine Ausnahme gemacht; dann müssen alle vorher ihre Hände waschen. Die Desinfektionsmittel, die vom Schulträger zur Verfügung gestellt werden, seien besonders hautverträglich für Kinder und sogar für Säuglinge geeignet. „Davon geben wir den Kindern ein bisschen was in die Hände, damit alles noch ein wenig praktikabel bleibt“, betont die Rektorin.

Für die Schulleiterin bedeuten die neuen Regeln mehr Papierkram. So müssen fremde Personen, die in die Schule wollen, ein Kontaktformular ausfüllen. „Jeden Tag schreibe ich auf, mit welchen Lehrern in wie lang in einem Raum war, mit welchen Kindern ich Kontakt hatte. Wir haben die Vorgabe alles zu notieren“, sagt sie. Vier Wochen muss sie die gesammelten Daten aufbewahren. Erst dann darf sie sie entsorgen.

Unterrichtsbeginn ist an der Hubertus Grundschule normalerweise um Punkt 8 Uhr. Wegen der Pandemie hat sich das geändert. Die Kinder sollen nun ab viertel vor acht zur Schule kommen und bis bis spätestens acht Minuten nach 8 Uhr in den Klassen sein. So will man einen Stau und Gedränge auf den Gängen vermeiden. Ein Hausmeister oder ein Mitglied des Kollegiums passt während des Einlasses auf, dass die Kinder keinen Unfug im Gebäude machen und sich an die Vorgaben halten. Und sie achten darauf, dass auch alle in ihren Klassen ankommen. „Die Lehrer beginnen den Unterricht dann mit einem offenen Anfang“, sagt die Rektorin.

Die Maßnahmen scheinen an der Schule zu greifen. Die Kinder beschweren sich nicht und halten sich an die Regeln. Auf den Fluren hat es zum Schulstart kein Gedränge gegeben; vielmehr gingen die Schüler einzeln durchs Gebäude. Am ersten Schultag endet der Unterricht für die Zweitklässler etwa zehn Minuten früher als sonst, weil die I-Dötzchen mittags eingeschult werden.

