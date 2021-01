Für Gefangene und Wärter : Tausende Corona-Schnelltests für NRW-Gefängnisse

Düsseldorf Die Justizvollzugsanstalten in NRW sollen mit Tausenden Corona-Schnelltests ausgerüstet werden. Wie die Tests aber eingesetzt werden sollen, hängt von der jeweiligen JVA-Leitung ab. Eine einheitliche Voragabe gibt es nicht.

Schnelltests bieten sich laut Ministerium zum Beispiel an, bevor Gefangene in eine andere Einrichtung verlegt werden. In der Kölner JVA Ossendorf hatte es zuletzt Aufregung gegeben, nachdem 21 Schnelltests bei Bediensteten Corona-Infektionen angezeigt hatten - die es aber gar nicht gab. Das stellte sich danach durch sogenannte PCR-Tests heraus, die im Labor ausgewertet wurden. Warum die Schnelltests bei 70 Kollegen in 21 Fällen positiv anschlugen, obwohl die Bediensteten gesund waren, ist bislang unklar.