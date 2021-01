Corona-Pandemie : NRW-Skigebiete wollen Ende des Lockdowns für Liftbetreiber

Winterberg Die Skigebiete im Sauerland setzen sich für einen schrittweisen Ausstieg aus dem Corona-Lockdown ein. So seien etwa Testtage und sehr kleine Ticketkontingente denkbar.

Man habe Hygiene-Konzepte mit limitiertem Ticketverkauf und strengen Kontrollen, um sicheren Wintersport anzubieten, teilte die Wintersport-Arena Sauerland, der Zusammenschluss der Skigebiete in der Region, am Donnerstag mit.

Bei weiterhin sinkenden Corona-Infektionszahlen fordern sie demnach noch in dieser Saison Lockerungen, die sie „vorsichtig und verantwortungsvoll“ umsetzen wollen. „Dabei denken die Liftbetreiber beispielsweise an Testtage, sehr kleine Ticketkontingente, die dann langsam zu steigern wären“, hieß es weiter. Die Besucherlenkung soll durch Zäune und Hinweistafeln sowie Kontrollen auf Parkplätzen und Zuwegen erfolgen, außerdem könne man die Betriebszeiten ausweiten, um die erhöhte Nachfrage zu verteilen.

Einen Andrang wie zum Jahreswechsel befürchten sie nicht. Diesem würde durch den limitierten Ticketverkauf entgegengewirkt. Außerdem sei der Anreiseverkehr außerhalb der Ferienzeit erfahrungsgemäß ohnehin deutlich geringer. Zudem verweisen die Skigebiete darauf, dass an der frischen Luft eine deutlich geringere Ansteckungsgefahr bestehe als in geschlossenen Räumen. Eine Öffnung der Skigebiete könne vielmehr Menschen motivieren, sich im Freien aufzuhalten, um die Infektionsgefahr in Räumen zu verringern.

Im Sauer- und Siegerland sowie im äußersten Norden und Osten von NRW wird Schnee erwartet. Für den Rest des Landes sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mäßigen Regen und Tauwetter voraus. In der Eifel kann es teilweise starke Sturmböen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen vier und zehn Grad. Am Freitag ist mit ähnlichem Wetter zu rechnen. Vor allem in der ersten Tageshälfte soll es heftig regnen. Die Temperaturen klettern auf maximal zehn Grad, in Ostwestfalen auf höchstens drei Grad.