Neues Infektionsschutzgesetz : Corona-Regelwerk für Schulen in NRW wird überarbeitet

Düsseldorf Die neue Version soll vor den Herbstferien vorliegen. Grundlage sind das neue Infektionsschutzgesetz und Rückmeldungen aus den Einrichtungen, die jetzt eingeholt werden. Bislang habe sich das Konzept des Landes bewährt, urteilt Schulministerin Dorothee Feller.

Bei der Abstimmung über das Gesetz wurde am Freitag vereinbart, dass Covid nicht, wie eigentlich geplant, auf einer Liste besonders gefährlicher Infektionskrankheiten festgehalten werden soll. Ohne die Änderung müssten junge Menschen sich im Falle einer Infektion oder auch nur beim Verdacht darauf freitesten lassen oder ein ärztliches Attest beibringen, um in die Schule zu gehen. Die normale Isolation würde nicht genügen.

Jochen Ott, Schulexperte der SPD im Landtag, ließ über die Anpassung der Corona-Regeln Skepsis anklingen. „Hoffen wir, dass sie in der Schule funktionieren. Sie sollten uns jedenfalls nicht daran hindern, weiterhin wachsam zu sein und die Lage stets im Blick zu halten“, sagte er. Von der FDP hieß es, die Menschen seien so weit, selbst zu entscheiden, ob sie sich und andere schützen müssten. Das gelte in Bussen oder Flugzeugen, „aber auch in den Schulen“.