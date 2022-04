Corona-Pandemie : Viele Gastronomen in NRW wollen uneingeschränkt öffnen

Düsseldorf Tische und Stühle dürfen bereits wieder ohne großen Abstand an Ort und Stelle stehen. Ab Sonntag fallen die Zugangsbeschränkungen zu Kneipen und Restaurants weg. Viele Wirte müssen aber überlegen, ob sie Beschränkungen aufrecht erhalten.

In der Gastronomie Nordrhein-Westfalens kehrt nach gut zwei Jahre Pandemieeinschränkungen an diesem Sonntag so viel Normalität wie lange nicht mehr ein. Die bisher geltenden staatlichen Zugangsbeschränkungen 3G (geimpft, genesen oder getestet) und 2Gplus (geimpft, genesen, plus getestet oder geboostert) fallen weg, wie das NRW-Gesundheitsministerium bereits mitgeteilt hat. Auch die Maskenpflicht in öffentlichen Innenräumen wird nicht beibehalten.