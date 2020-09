„Wenn einer schreibt, ich heiße Hase, und wohne in der Höhle“ : Laumann appelliert an die Vernunft bei Richtigkeit von Namen auf Kontaktlisten

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann. Foto: dpa/Federico Gambarini

Düsseldorf Das Land Nordrhein-Westfalen greift im Kampf gegen das Coronavirus zu schärferen Maßnahmen. Bei Falschangaben auf Kontaktlisten in der Gastronomie drohen saftige Strafen. Auch für Weihnachtsmärkte und Einkaufen im Advent gibt es Pläne.

In Nordrhein-Westfalen drohen bei Verstößen gegen Corona-Regeln in Gaststätten und für private Feiern im öffentlichen Raum künftig empfindliche Strafen. Wer etwa in Kneipen, Cafés oder Restaurants falsche Namen angibt, muss 250 Euro Bußgeld zahlen. „Ein falscher Eintrag ist kein Kavaliersdelikt“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Laumann appellierte zugleich noch einmal eindringlich an die Vernunft der Bürger: „Es geht doch nicht nur um Freiheitsrechte: Wir haben Leute, die sind wirtschaftlich ruiniert“, so der Minister. Aus falschen Angaben könnten leicht neue Infektionsherde entstehen, die zu weiteren Einschränkungen führten, und in der Folge Existenzen gefährdeten. Die Gastwirte sollten die Angaben auf den Listen auf Plausibilität überprüfen: „Wenn da einer schreibt ‚Ich heiße Hase, und wohne in der Höhle‘, dann sollte man vielleicht als Wirt mal sagen, ‚Haste dir das gut überlegt? Das kann teuer werden‘.“

Ein Bußgeld von 500 Euro droht vom 1. Oktober an in NRW, wenn bei privaten Feiern im öffentlichen Raum gegen Regeln verstoßen werde. So muss eine solche Party dem Ordnungsamt drei Tage vorher mitgeteilt werden, die verantwortliche Person müsse eine möglichst genaue Teilnehmerzahl melden, während der Veranstaltung eine aktuelle Gästeliste vorhalten und diese vier Wochen lang aufbewahren.

Die neuen Regeln sind auch Folge des Superspreader-Events in Hamm, das zu einer hohen Zahl Infizierter geführt hatte. Die neue Coronaschutz-Verordnung in NRW ist zunächst für vier Wochen gültig. Die neue Fassung setzt zum Teil Absprachen der Bund-Länder-Konferenz vom Vortag um, soll aber auch Unklarheiten und Widersprüche im bisher bestehenden Regelwerk auflösen. Laumann bezeichnete die Vorgaben als „konsequenter“. In vielen Bereichen gebe es kein Regelungs-, sondern ein Vollzugsdefizit, so der Minister.

Auch im Hinblick auf Weihnachtsmärkte soll die Verordnung Klarheit schaffen. Sie seien als „Spezialmärkte“ einzuordnen und nicht als „Großveranstaltungen“, sagte Laumann. Das schaffe Rechtssicherheit für die Kommunen. In der Praxis bedeute dies, dass es klare Regeln bei der Steuerung des Zugangs geben müsse, dass Stehtische mit ausreichendem Abstand auseinander stehen müssen, aber auch, dass Glühwein ausgeschenkt werden dürfe. Zudem sollen die Geschäfte in den Innenstädten an den Adventssonntagen von 13 bis 18 Uhr geöffnet werden können, um die Innenstädte attraktiv zu erhalten. „Amazon soll nicht noch stärker von der Corona-Krise profitieren“, sagte Laumann. Wenn die Strukturen im Einzelhandel sich einmal aufgelöst hätten, kämen sie nicht wieder. Zuletzt hatten allerdings Gerichte aus Gründen des Sonntagsschutzes Pläne für Ladenöffnungen in den Kommunen untersagt. Laumann appellierte an die Gewerkschaft Verdi, nicht gegen die neuen Pläne zu klagen: „Ich hoffe, dass es nicht vor Gericht kommt.“

Mit einer „Innovationsklausel“ will die Landesregierung Gastwirte zudem motivieren, in Belüftungsgeräte mit Virenfiltern zu investieren. Die Klausel besage, dass in der Gastronomie bei Anschaffung solcher Geräte Tische enger zusammenstehen könnten. Laumann räumte aber zugleich ein, dass es bisher keine vom TÜV zertifizierten Geräte gebe, die den Anforderungen entsprächen. Diese Geräte könnten in der Zukunft auch für Schulen und Kitas eine Option sein. Möglicherweise komme dafür auch finanzielle Unterstützung vom Bund. Aber auch hier gelte: „Wir können die Geräte erst einsetzen, wenn sie zertifiziert sind.“ Bis dahin müssten Schulen und Kitas sich weiterhin mit Stoßlüften behelfen. In den nächsten Tagen will Laumann mit den zuständigen Ministern noch einmal gesondert über das Thema Kita und Schule sprechen.