Corona-Beschränkungen im Nachbarland : Diese Regeln gelten beim Urlaub in den Niederlanden

Amsterdam In den Niederlanden wurden die meisten Corona-Regeln aufgehoben. Die Einreise ist weitgehend ohne Beschränkungen möglich, aber die Sieben-Tage-Inzidenz steigt wieder. Was Urlauber jetzt wissen müssen.

Die Anzahl der Covid-19-Infizierten in den Niederlanden ist auf hohem Niveau, und in den vergangenen wieder gestiegen. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2805,4 (Stand: 11. März 2022). Zum Vergleich: Am 4. Februar hatte der Wert noch bei 1889,6 gelegen. Was Sie bei Ihrer Urlaubsplanung beachten müssen, lesen Sie hier.