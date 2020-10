Düsseldorf In den Niederlanden gilt nun ein Teil-Lockdown. Kneipen, Cafés und Restaurants sind geschlossen, der Verkauf von Alkohol eingeschränkt. Eine Übersicht über die wichtigsten Maßnahmen.

Die Niederlande haben ihre Corona-Maßnahmen drastisch verschärft. Ministerpräsident Mark Rutte reagierte damit auf die dramatisch steigende Zahl der Coronavirus -Neuinfektionen. Am Dienstag waren rund 7400 Neuinfektionen gemeldet worden, rund 550 mehr als am Vortag. Am schlimmsten betroffen sind Amsterdam und Rotterdam mit je etwa 410 Infektionen pro 100.000 Einwohner. Wir beantworten die wichtigsten Fragen.

Es wird generell von unnötigen Reisen abgeraten. Dies gilt für Einheimische als auch für Ausländer. Die niederländische Regierung empfiehlt, so wenig wie möglich zu reisen. Wer schon in den Niederlanden ist, wird gebeten, so viel Zeit wie möglich in der Unterkunft zu verbringen, auf Ausflüge zu verzichten und belebte Plätze zu meiden.