Corona-Beschränkungen im Nachbarland : Diese Regeln gelten beim Urlaub in den Niederlanden

Alle Gaststätten, Cafés und Restaurants schließen bereits um 17 Uhr. Foto: dpa/Phil Nijhuis

Amsterdam In den Niederlanden sind die Infektionszahlen noch immer hoch. Trotzdem hat sich Ministerpräsident Mark Rutte entschieden, die Maßnahmen zu lockern. Viele Bereiche öffnen ab sofort wieder. Was Urlauber jetzt wissen müssen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dieser Artikel wird regelmäßig aktualisiert.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Sind Strände dort zugänglich? Gelten Testpflicht, Maskenpflicht, Abstandsregeln? Dürfen Restaurants besucht werden? – Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

Die Anzahl der Covid-19-Infizierten steigt in den Niederlanden an. Aktuell liegt die Sieben-Tage-Inzidenz bei 2250 (Stand: 27. Januar 2022). Im Nachbarland von NRW gibt es aber trotzdem einige Lockerungen. Was Sie bei Ihrer Urlaubsplanung beachten müssen, lesen Sie hier.

Lesen Sie auch Corona-Lage im Nachbarland : Das müssen Sie über Urlaub in den Niederlanden wissen

Ist ein Urlaub in den Niederlanden möglich?

Ja, grundsätzlich ist die Einreise aus Deutschland erlaubt. Allerdings warnt das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Königreich der Niederlande (Festland) sowie die Überseegebiete mit Ausnahme von Aruba, Curaçao und St. Maarten. Die Niederlande wurden als „Hochrisikogebiet“ eingestuft.

Was ist bei der Einreise zu beachten?

Lesen Sie auch Coronavirus in den Niederlanden : Im Zickzack durch die Pandemie

Wer von Deutschland in die Niederlande reist und mindestens zwölf Jahre alt ist, für den gilt die 3G-Regel. Das heißt, er muss sich als Geimpfter, Genesener oder Getesteter ausweisen. Dafür muss ein PCR-Test, der nicht älter als 48 Stunden alt ist, vorgezeigt werden. Alternativ wird auch ein Schnelltest akzeptiert, dieser darf nur maximal 24 Stunden alt sein. Reist man mit dem Flugzeug an, muss zusätzlich dieses Gesundheitsformular ausgefüllt werden.

Was ist bei der Rückreise nach Deutschland zu beachten?

Seit dem 1. August gilt eine generelle Testpflicht für Einreisende nach Deutschland. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss über einen negativen Corona-Test verfügen (PCR-Test maximal 72 Stunden alt, Antigentest maximal 48 Stunden alt). Kinder unter zwölf Jahren sind von der Regel ausgenommen. Außerdem muss ein Einreiseformular digital ausgefüllt werden. Wer nicht vollständig geimpft oder genesen ist, muss sich in Deutschland zudem in Quarantäne begeben. Rückreisende müssen insgesamt zehn Tage in Quarantäne. Nach fünf Tagen kann die Quarantäne durch einen negativen Covid-Test beendet werden. Kinder unter zwölf Jahren sind von der Testpflicht befreit. Für sie endet die Quarantäne automatisch nach fünf Tagen.

Welche Regeln gelten im Alltag?

Die Niederlande hatten wegen steigender Ansteckungszahlen die Corona-Maßnahmen im Dezember massiv verschärft und einen Lockdown verhängt. Der ist jetzt vorbei. Seit dem 15. Januar dürfen Geschäfte wieder Kunden empfangen. Bürger dürfen zu Hause vier Besucher empfangen, das waren bisher zwei. Die Quarantänepflicht entfällt für diejenigen, die eine Booster-Impfung bekommen haben oder in diesem Jahr infiziert waren. Trotz hoher Ansteckungszahlen mit 60.000 Infizierten können auch Restaurants, Kneipen und Museen wieder unter Auflagen öffnen. So müssen Gäste geimpft, genesen oder getestet sein. Gastronomische Einrichtungen müssen um 22 Uhr schließen Supermärkte um 20 Uhr, andere Einzelhändler um 17 Uhr.

Die Maskenpflicht gilt an allen öffentlich zugänglichen Orten wie in Supermärkten, im Einzelhandel, an Bahnhöfen und in öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer gegen die Corona-Maßnahmen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 400 Euro rechnen.

Wie steht es um die Beherbergung in den Niederlanden z.B. in Hotels und auf Campingplätzen?

Hotels, Ferienparks und Campingplätze haben unter Auflagen geöffnet. Es gelten weiter Abstands- und Hygieneregeln, die bestenfalls von den Reisenden im Vorhinein erfragt werden.

Welche Geschäfte haben in den Niederlanden geöffnet?

Seit dem 15. Januar dürfen Geschäfte wieder bis 17 Uhr täglich Kunden empfangen. Es gilt die Maskenpflicht.

Hat das Shopping-Center Roermond geöffnet?

Ja, auch das Shopping-Center in Roermond hat wieder geöffnet - allerdings mit Einschränkungen – die Geschäfte dürfen nur bis 17 Uhr öffnen. Restaurants, Bars und Cafés in Roermond bleiben geschlossen. Es werden jedoch ausgewählte Catering-Einheiten Take-Away-Services anbieten.Es gilt eine Maskenpflicht in den Geschäften, öffentlichen Räumen (z.B. Toiletten) und am Guest Service.

Hat die Gastronomie wieder geöffnet?

Ja. Seit dem 26. Januar dürfen Gaststätten, Museen, Theater und Kinos wieder öffnen..

Wie sieht es mit der Kultur aus?

Theater und Museen dürfen seit dem 26. Januar wieder öffnen. Beim Fußball ist ebenfalls eine begrenzte Anzahl an Zuschauern zugelassen..

Wo finde ich die offiziellen Corona-Zahlen der Niederlande?

Die wichtigsten offiziellen Zahlen sind im sogenannten Coronavirus-Dashboard der niederländischen Regierung aufgeführt.

Was ist zu tun, wenn ich Corona-Symptome habe oder Kontakt mit Infizierten hatte?

Bei typischen Symptomen für Covid-19 oder Kontakt mit Infizierten ist man dringend aufgefordert, den niederländischen Gesundheitsdienst GGD zu kontaktieren unter der Telefonnummer +31 800 1202.

Hier lesen Sie mehr zu...

(peng/ahar/lha/hsr/özi/capf/kar/chal/bsch/jma/ldi/mabu/dpa)