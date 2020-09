Corona-Regeln für Bordelle in NRW : Nach dem Sex lüften - immer neue Kleidung

Düsseldorf Auch für Bordelle und Prostituierte hat das Land Corona-Regeln aufgestellt: Mindestens 15 Minuten muss nach dem Sex gelüftet werden, es sind nur Einzelkontakte erlaubt und Masken Pflicht.

Lüften, Händewaschen - und immer schön einer nach dem anderen: Nordrhein-Westfalen hat nun auch für Bordelle und Prostituierte Corona-Regeln aufgestellt. Sie finden sich in der überarbeiteten Anlage zur Coronaschutzverordnung - und sind recht detailliert, da offenbar allerhand Eventualitäten und mitunter auch sexuelle Vorlieben mitgedacht werden mussten. Abzulesen ist das schon an Punkt eins. Dort heißt es, dass nur „Einzelkontakte“ angeboten werden dürfen: „Andere Personen dürfen sich während der Erbringung der sexuellen Dienstleistung nicht im Raum befinden.“ Corona und Gruppensex, das geht nach wie vor nicht zusammen.

Das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen wird dabei in weiten Teilen Pflicht. Ausnahme: An Sitzplätzen in Aufenthaltsbereichen. Ansonsten sei die Maske im Kontakt zwischen Kunden und Prostituierten „ab der Kontaktaufnahme“ zwingend und „konsequent geboten“, so das Land. Zudem legt es beiden Seiten auf, sich vorher und nachher die Hände zu waschen beziehungsweise zu desinfizieren. In gewisser Weise beruhigend dürfte für die Beteiligten sein, dass das auch für verwendetes Sexspielzeug gilt.