Massive Verstöße gegen Corona-Schutzverordnung : Polizei stoppt Gottesdienst in Essen - fast 100 Besucher ohne Masken

Auch in Kirchen gelten Abstandsregeln und Maskenpflicht (Symbolbild). Foto: dpa/Jan Woitas

Die Polizei hat am Donnerstagabend in Essen einen Gottesdienst mit fast 100 Teilnehmern aufgelöst. Die Besucher des Gottesdienstes trugen keine Masken und hielten sich auch nicht an die Abstandsregeln.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Dies teilte die Polizei Essen am Freitag mit. Polizeiangaben zufolge waren knapp 90 Erwachsene und zehn Kinder anwesend. Niemand trug eine Gesichtsmaske oder hielt sich an die obligatorischen Mindestabstände.

Nach Angaben der Beamten hatte ein Zeuge der Polizei alarmiert, nachdem eine größere Zahl von Menschen am Donnerstagabend das Gotteshaus betreten hatte. Eine Hundertschaft rückte an und beendete den Gottesdienst aufgrund der Verstöße. Außerdem wurden die Identitäten der Teilnehmer festgestellt. Die Erwachsenen erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Auflagen.

(bsch/dpa/AFP)