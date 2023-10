Nach Corona-Pandemie Polizei NRW lagert 4,7 Millionen Masken — und kauft weiter neue

2022 wurde noch einmal aufgerüstet bei der Polizei, und auch in Zukunft will man Schutzmaterialien kaufen: „Das Pandemiekonzept der Polizei NRW ist aufgrund der erlangten Erfahrungen dauerhaft angelegt“, so ein Sprecher des zuständigen Landesamts für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD).