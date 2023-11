Corona-Pandemie NRW zahlte 7,7 Millionen Euro für externe Beratung

Das Land NRW hat seit 2020 im Zuge der Pandemie rund 7,7 Millionen Euro an externe Berater gezahlt. Der weit größte Teil davon ging mit knapp 6,2 Millionen Euro an eine Unternehmensberatung. Die Firma hatte nach Angaben der Landesregierung für Planung, Organisation und Steuerung von Corona-Tests an Schulen gesorgt.