Corona-Pandemie in NRW : Jede elfte Kita war im November ganz oder teilweise geschlossen

Düsseldorf Etwa jede elfte Kita in NRW war im November wegen der Corona-Pandemie ganz oder teilweise geschlossen. Damit waren fast 1000 Einrichtungen betroffen.

Wie aus einem Bericht des Familienministeriums an den Landtag hervorgeht, mussten von den rund 10.500 Einrichtungen 546 Kitas in Teilen und 408 Kitas komplett dicht gemacht werden.

Insgesamt werden laut Ministerium in den Kindertagesbetreuungen des Landes rund 730.000 Kinder von 160.000 Beschäftigten betreut. Wie viele Kinder sowie Betreuerinnen und Betreuer in Summe von den Schließungen betroffen waren, bleibt in dem Bericht an den Landtag offen.