Nach Shitstorm : NRW-Ministerpräsident Laschet relativiert Satz zu „härtestem Weihnachten“ seit dem Krieg

Düsseldorf NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat eine umstrittene Aussage zum Weihnachtsfest in der Corona-Pandemie relativiert. Dafür hatte er im Internet viel Kritik bekommen.

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet hatte in der „Welt am Sonntag“ gesagt: „Es wird wohl das härteste Weihnachten, das die Nachkriegsgenerationen je erlebt haben.“ Am Montagabend sagte Laschet dann im ZDF-„heute-journal“: „Natürlich ist es auf Lesbos schlimmer und natürlich ist es in Afrika in Elendsvierteln schlimmer. Das ist ja alles wahr. Aber die Botschaft ist: Dieses Weihnachten wird anders sein als alle Weihnachten, wie wir sie kennen. Es wird Verzicht bedeuten.“