Propaganda-Vorwürfe gegen Bezirksregierung Münster : „Versuch der Manipulation“ – Schulen sollen sich in Corona-Krise positiv darstellen

Düsseldorf Mit einer Handreichung für Schulleitungen zur „Corona-Kommunikation“ hat sich die Bezirksregierung Münster Propaganda-Vorwürfe eingehandelt. Ein SPD-Politiker bezeichnete das Blatt als „Propaganda-Tipps“.

Schulen in Radevormwald : Klassen müssen wegen Corona-Fall in Quarantäne

Transportiert werden sollten demnach positive Aussagen wie: „Unsere Schülerinnen und Schüler haben Verständnis für die Maßnahmen und halten sich sehr diszipliniert an die Regeln.“ Oder auch: „Dank unserer engagierten Lehrerinnen und Lehrer findet der Präsenzunterricht auch unter Corona-Bedingungen in der gewohnt hohen Qualität statt.“

Die Schulen in NRW sollen der Beschlussvorlage für die Bund-Länder-Beratung am Mittwoch zufolge geöffnet bleiben. Das habe „höchste Bedeutung“. Allerdings müssen sich die Schüler ab Klasse 7 mit dem Tragen einer Maske auch im Unterricht abfinden, wenn sie in einer Region mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 50 leben. Für jüngere Schüler kann sie eingeführt werden. In Hotspots soll zudem in den älteren Jahrgängen – mit Ausnahme der Abschlussklassen – Hybridunterricht erlaubt sein.