Kontaktbeschränkungen : Paderborn verbietet der Tunerszene den „Carfreitag“ - strenge Kontrollen in Düsseldorf

Düsseldorf / Paderborn Zum sogenannten „Carfreitag“ der Tuning- und Autoposer-Szene stellen sich die Polizeibehörden in NRW am Karfreitag auf zahlreiche Kontrollen ein. Paderborn hat jegliche Treffen der Tuning-Szene verboten.

Inzwischen hat sich die Szene unter anderem nach Dortmund verlagert, wo die Polizei in den letzten Wochen immer wieder Kontrollen machte. Sowohl dort als auch in Düsseldorf stellen sich die Beamten auf viele Auto-Poser und Schaulustige ein - denn das Wetter soll gut werden. In Düsseldorf wird ein Schwerpunkt an der Prachtmeile Königsallee erwartet. Der zweite Hotspot - das Rheinufer - wird vorübergehend für Autos gesperrt.