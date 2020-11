Den einen oder keinen : Sechs Tipps für den passenden Corona-Kontakt-Haushalt

Düsseldorf Beschlossen haben die Ministerpräsidenten nicht viel – aber sie appellieren an die Bevölkerung, private Kontakte einzuschränken. Sechs Tipps, um den einen Haushalt zu finden, mit dem man die nächsten Wochen verbringen will.

Sie sind sich nicht in vielem einig, die Länderchefs, die Bundeskanzlerin und die meisten Virologen und Pandemieforscher. Doch in einem schon: Die Zahlen sinken erst wieder auf ein erträgliches Maß, wenn wir alle unsere Kontakte möglichst stark einschränken .

Wörtlich heißt es im Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz: Es komme darauf an, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Kontakte deutlich reduzieren, indem sie „private Zusammenkünfte mit Freunden, Verwandten und Bekannten auf einen festen weiteren Hausstand beschränken, das schließt auch Kinder und Jugendliche in den Familien mit ein“.

Ganz schön harter Stoff. Mutmaßlich sich mehrere Wochen nur noch mit einem weiteren Haushalt treffen, quatschen, spielen, streiten, Werkzeuge tauschen, Tratsch besprechen... und was man sonst so mit Freunden, Verwandten oder Bekannten tut?

Was die Ministerpräsidentenkonferenz entscheiden darf – und was nicht

So oder so: Die Wahl fällt nicht leicht. Oder man hat gar keine – weil in der Nähe lebende Familienmitglieder sich selbst zum Partnerhaushalt erklären. Dagegen ist schwer zu argumentieren, besonders kurz vor Weihnachten. Am Ende geht es um eine Gratwanderung: Gegensätze ziehen sich an, das kann schön und bereichernd sein. Kompatibilität dagegen ist vielleicht manchmal langweilig – aber meistens eben auch friedlich. Am Schluss bleibt vielleicht noch ein Trost: Wer nicht zum Partner-Haushalt gehört, mit dem kann man ja wenigstens regelmäßig telefonieren.