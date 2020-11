Gesundheitsämter kämpfen mit Kontaktnachverfolgung : „Man spürt am Telefon Ungeduld und Angst“

Unterstützung von der Bundeswehr: Im Aachener Gesundheitsamt helfen 40 Soldaten bei der Kontaktnachverfolgung. Foto: Sebastian Kalenberg

Aachen Mitten in der zweiten Corona-Welle müssen Infizierte und Kontaktpersonen schnellstmöglich telefonisch über positive Testergebnisse informiert werden. Dafür ist das Aachener Gesundheitsamt in ein Einkaufszentrum eingezogen – ein Besuch.

„Hallo, hier ist das Gesundheitsamt“, sagt ein Mann in Bundeswehr-Uniform, den Telefonhörer zwischen Kopf und Schulter geklemmt. „Sie hatten am Samstag in einem Restaurant Kontakt zu einer infizierten Person“. Einen Schreibtisch weiter führt eine junge Dame ein ähnliches Telefonat – mit ruhiger Stimme erklärt sie einer Mutter: „Ich muss Ihnen sagen, dass Ihre Tochter als Kontaktperson gilt.“

Es sind diese Gespräche, die Mitarbeiter und Helfer im Aachener Gesundheitsamt momentan ununterbrochen führen. 3000 solcher Telefonate sind es am Tag – mindestens.

Der Haupteingang des eigentlich leer stehenden Einkaufszentrums. Innen befinden sich die Call-Center des Gesundheitsamtes. Foto: Sebastian Kalenberg

Um die Anruf-Flut bewerkstelligen zu können, hat das Gesundheitsamt in Aachen expandiert und Flächen des momentan stillgelegten Einkaufszentrums, das direkt neben der Behörde steht, angemietet. „So viel Glück hat natürlich nicht jeder“, sagt Michael Ziemons. Der Gesundheitsdezernent der Stadt steht im Eingangsbereich der „Aachen Arkaden“. Das große Gebäude ist verlassen, die Ladenlokale ausgeräumt und dunkel, die Rolltreppen bewegen sich nicht.

Licht und Geräusche sind nur aus zwei Geschäften zu vernehmen. Eine ehemalige H&M-Filiale dient den Mitarbeitern der Kontaktnachverfolgung als Kantine. Ein paar Meter hat das Gesundheitsamt ein Call-Center mit 47 Plätzen eingerichtet, wo früher Kleidung der Modemarke Esprit verkauft wurde. Jetzt versuchen die Mitarbeiter dort, Infizierte und ihre Kontakte möglichst schnell zu erreichen – immer im Wettkampf mit den stetig steigenden Zahlen. Auf den ersten Blick wirkt der Raum wie eine Kommandozentrale der Bundeswehr. Uniformierte Soldaten betreten das Call-Center, salutieren zur Begrüßung und nehmen ihre Plätze an den Telefonen ein. „Wir werden von 40 Soldaten der Bundeswehr bei der Arbeit unterstützt“, erklärt Ziemons. „Anders wäre es auch nicht zu schaffen.“

100 der insgesamt 120 festangestellten Mitarbeiter des Gesundheitsamtes sind momentan ausschließlich im Corona-Einsatz. Hinzu kommen – neben den Bundeswehrsoldaten – noch rund 100 Studenten und 25 Personen aus der Reise- und Veranstaltungsbranche, die als befristete Vollzeitkräfte angestellt worden sind. „So kommen wir pro Tag auf 200 Personen, die zwischen 6 und 20 Uhr am Telefon hängen“, sagt Ziemons.

Eine von ihnen ist Alina Rombach. Ihr Platz liegt ganz hinten im Raum – kurz vor den Pinnwänden mit Hinweisschildern und ausgedruckten Listen, um die Übersicht im Chaos der Kontaktverfolgung zu behalten. „Ich bin einem Aufruf im September gefolgt, weil ich auf der Suche nach einem Nebenjob war“, sagt die Lehramtsstudentin. „Zu Beginn gab es eine Einarbeitung. Es wurde aber auch immer wieder gesagt, dass man am Telefon alles erleben wird – darauf kann man gar nicht vorbereitet werden.“ Jeder Fall sei ein Einzelfall.

Lehramtsstudentin Alina Rombach telefoniert mit einer möglichen Kontaktperson. Seit September arbeitet sie bei der Kontaktnachverfolgung. Foto: Sebastian Kalenberg

In den Telefonaten mit den Kontaktpersonen müssten so viele verschiedene Aspekte abgefragt werden: Hatten sie eine Maske auf? War der Kontakt drinnen oder draußen? Waren die Fenster geschlossen, offen oder auf Kipp? Wie lang hat der Kontakt mit der Person gedauert? In Ab- und Rücksprache mit den Ärzten des Gesundheitsamtes wird dann pro Einzelfall entschieden, ob und wie lange eine Quarantäne verhängt wird.

Dass die Menschen am Telefon nicht immer freundlich und gelassen reagieren würden, könne Alina Rombach verstehen. Denn: Infizierte könnten in der Regel noch am selben Tag erreicht werden, bei den Kontaktpersonen kann dieser Anruf aber auch mal zwei, drei Tage später erst kommen. „Man ist froh über jeden am Telefon, der freundlich ist. Aber ich habe Verständnis für die Leute. Wer drei Tage lang nicht weiß, wie die Lage ist, der wird ungehalten. Man merkt am Telefon die Ungeduld und Angst der Menschen.“

Ein Blick auf die Zahlen verrät, warum in Aachen – wie in nahe jedem NRW-Gesundheitsamt – die Kontaktaufnahme mehrere Tage dauern kann: „Zuletzt kamen pro Tag 300 positive Fälle rein. Jeder Infizierte hat im Schnitt zehn bis 15 direkte Kontaktpersonen“, zählt Dezernent Ziemons auf. 20 bis 40 Minuten dauert ein Gespräch. Um diese Menge an Fällen zu bewältigen, sind also hochgerechnet über 2000 Arbeitsstunden nötig – allein am Telefon. „Zuletzt hatten wir viele Schulklassen, Kitagruppen und Fußballmannschaften“, sagt Rombach. „Das dauert, bis wir die alle erreicht haben.“

Neben der hohen Anzahl der Anrufe, gebe es laut Dezernent Ziemons aber noch ein weiteres Problem. „Viele Testergebnisse kommen ohne Kontaktdaten zu uns. Alleine am vergangenen Wochenende hatten wir 200 positive Fälle ohne Telefonnummer, weil entweder der Arzt die Nummer nicht notiert hat oder sie bei der Übermittlung zwischen Labor und Gesundheitsamt abhanden gekommen ist.“ Dies erhöhe den Arbeitsaufwand pro Fall enorm. „Wir haben da mitunter schon zum Telefonbuch gegriffen, um irgendwie die Nummern herauszufinden“, so Rombach.