Düsseldorf : Städte freuen sich über Lockerungen

Die Außengastronomie in NRW, wie hier an der Brauerei Schlüssel in der Düsseldorfer Altstadt, hat bereits seit vergangenen Freitag geöffnet. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der ab Freitag geltende neue Stufenplan wurde in den meisten Kommunen positiv aufgenommen. Kritik gibt es an der kurzfristigen Informationspolitik.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus und Christian Schwerdtfeger

Christoph Fleischhauer freut sich, dass nach Monaten der Schließungen wieder gelockert wird. „Es ist jetzt wieder möglich, draußen und demnächst auch wieder drinnen ein Cappuccino oder ein frisch gezapftes Pils zu trinken“, sagt der CDU-Bürgermeister von Moers in seiner Videobotschaft auf Facebook.

Nicht nur in Moers, sondern landesweit haben viele Städte erleichtert auf die von der Landesregierung angekündigten Lockerungen reagiert, die stufenweise in Kraft treten sollen. Auf insgesamt 30 Seiten listet die ab diesem Freitag gültige aktualisierte Corona-Schutzverordnung für NRW zahlreiche Bereiche auf, in denen Genesene, Geimpfte und negativ Getestete bei Kontaktbeschränkungen nicht mitgezählt werden. Auch für sie gelten jedoch weiterhin die allgemeinen Schutzmaßnahmen.

Info 32 Kreise mit einer Inzidenz unter 50 Inzidenzen In NRW lag am Donnerstag kein einziger der 53 Kreise und kreisfreien Städte noch über der 100er Schwelle. Tiefstwerte 13 Kreise und kreisfreie Städte kamen auf eine Inzidenz von unter 35. 19 Kreise und Städte lagen zwischen 35 und 50.

Die kurzfristigen Lockerungen scheinen die meisten Kommunen vor keine größeren organisatorischen Probleme zu stellen. Einige wurden jedoch von den neuen Regelungen überrascht. „Wir stehen am Ende der Informationskette“, sagte eine Sprecherin des Kreises Wesel. Man habe selbst erst über die Pressekonferenz von dem neuen Stufenplan erfahren. Den Kreis selbst stelle das nicht vor die größten Herausforderungen, wie die Sprecherin sagte, weil sich für ihn keine neuen Aufgaben ergeben hätten. Anders in den Gemeinden und Städten: Die jeweiligen Ordnungsämter müssen ihre Mitarbeiter schulen, damit diese wissen, welche Regeln sie überhaupt überwachen müssen. Dies kritisierte auch Fachbereichsleiter Stephan Röttges aus der Verwaltung der Gemeinde Grefrath im Kreis Viersen. Die Rückfragen zu vielen Detailregeln würden erhebliche Personalkapazitäten im Fachbereich Ordnung binden, sagte Röttges. Die Stadt Münster teilte mit: „Es geht nicht alles auf einmal, an manchen Stellen wird es ein paar Tage dauern. Aber der Ehrgeiz aller Beteiligten ist, so viel wie möglich sofort umsetzbar zu machen.“

Die Stadt Bonn erklärte, dass alles problemlos hochgefahren werden könnte. In Köln berät der Krisenstab am Freitag die nächsten Schritte. Für die Städte-Region Aachen und die Stadt Aachen kommen die ersten Lockerungen frühestens am Sonntag in Frage. Dazu muss die Inzidenz am Freitag nochmal unter 100 liegen. „Für die ersten Lockerungen ist soweit alles in Vorbereitung“, sagte eine Sprecherin.

Der Städte und Gemeindebund in Nordrhein-Westfalen ist sehr zuversichtlich, dass die Kommunen gut auf die anstehenden Lockerungen vorbereitet sind. „Seit dem Beginn der Pandemie müssen die Kommunen extrem kurzfristige Vorgaben umsetzen. Das wird auch bei den Lockerungen funktionieren“, sagte Hauptgeschäftsführer Christof Sommer. Im Organisatorischen habe sich vieles gut eingespielt; die Städte und Gemeinden könnten flexibel reagieren. „Die Ordnungsbehörden werden wie bisher stichprobenartig kontrollieren. Entscheidend bleibt, dass die Leute mitziehen und sich an die Regeln halten.“.

Zu einer ähnlichen Einschätzung kommt Helmut Dedy, Geschäftsführer des Städtetages NRW. „Die Menschen wünschen sich nach den langen Corona-Monaten mehr Freiheiten. Deshalb ist es gut, dass das Land einen konkreten Drei-Stufen-Plan vorlegt“, sagte Dedy. Er hätte sich aber längere Vorbereitungszeit seitens der Landesregierung gewünscht. Deshalb müsse diese nun klar an die Bürger kommunizieren, was gilt. „Die Regelungen machen es den Menschen schwer zu verstehen, unter welchen Voraussetzungen es möglich ist, eine Hose zu kaufen oder einen Kaffee vor oder im Café zu trinken“, so Dedy.

Die bis zum 24. Juni geltende neue Verordnung orientiert sich an einem neuen Stufen-Fahrplan, der unterschiedliche Öffnungsschritte für die Kommunen vorsieht: Stufe 1 bei einer Neuinfektionsrate unter 35 gerechnet auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen, Stufe 2 mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 35 bis 50 und Stufe 3 für die Inzidenz 50 bis 100. Für einige Angebote mit überregionalem Einzugsbereich kommt es auch auf die landesweite Inzidenz an.

(csh)