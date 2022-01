Schüler haben durch Pandemie Probleme : Expertin gibt wichtige Ratschläge –„Kinder sollte man nicht überfordern“

Durch die Pandemie müssen viele Schüler Unterrichtsstoff nachholen. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf Infolge der Pandemie haben viele Schüler wichtigen Unterrichtsstoff nicht lernen können. Besonders Fünft- und Sechstklässler haben Probleme. Was die Vorsitzende des NRW-Philologenverbandes, Sabine Mistler, jetzt betroffenen Eltern rät – und wo die Probleme genau liegen.

Frau Mistler, sind auf den Gymnasien Kinder in den fünften und sechsten Klassen, die vom Leistungsstand dort eigentlich nicht hingehören?

Sabine Mistler Es ist nicht auszuschließen, dass Grundschulgutachten, also die Empfehlungen für die weiterführenden Schulen, wegen der Corona-Pandemie teilweise durchaus wohlwollender ausgestellt wurden.

Welche Schwierigkeiten haben diese Altersklassen?

Mistler Was die Pandemie verstärkt hat, ist, dass die Kinder Schwierigkeiten bei der Organisation ihres Schulalltags sowie im Sozial- und Arbeitsverhalten haben, wenn sie an die weiterführenden Schulen kommen. Viele sind noch nicht so selbstständig wie in den Jahren davor, das fällt auch im Verhalten der Schüler untereinander auf. Das ist ein schleichender Prozess, den wir zwar schon vor Corona wahrgenommen haben, der sich aber durch die Pandemie durchaus verstärkt hat. Die Lehrkräfte der fünften und sechsten Klassen müssen noch intensiver mit den Schülerinnen und Schülern arbeiten als in den Jahren zuvor. Vor allem, wenn es darum geht, pandemiebedingte Versäumnisse aus der Grundschulzeit aufzuholen. Es ist allerdings zu betonen, dass es insgesamt von Schule zu Schule große Unterschiede im Zusammenhang mit den Übergängen gibt.

Sabine Mistler, Vorsitzende des Philologenverbandes in NRW. Foto: PhV NRW/Philologenverband Nordrhein-Westfalen

Woher kommen die Probleme?

Mistler Der Leistungsstand der jetzigen Jahrgangsstufen fünf und sechs hängt stark davon ab, wie gut die Kinder zuvor an den Grundschulen durch die Distanzlern-Phasen gekommen sind. Es gibt einen Teil, der gut mitgekommen ist und einen Teil, der nicht so gut auf die Anforderungen der weiterführenden Schule vorbereitet wurde. Die Pandemie hat da eine negative Entwicklung verstärkt, die wir schon seit einigen Jahren beobachten.

Die Unterschiede zwischen den Schülern sind also größer geworden?

Mistler Ja. Die Schere zwischen den Schülerinnen und Schülern, die ausreichend auf die weiterführende Schule vorbereitet sind und denjenigen Schülern, denen Grundlagen fehlen, ist durch die Pandemie noch größer geworden.

Das Kind ist nun buchstäblich in den Brunnen gefallen. In der sechsten Klasse auf dem Gymnasium stellen Eltern jetzt fest, dass ihr Kind nicht mehr mitkommt. Was raten Sie?

Mistler Ich glaube, dass es falsch ist, ein Kind in diesen Zeiten mit zu viel Nachhilfe zu traktieren. Die Kinder sollte man jetzt nicht überfordern. Ich rate in dieser Frage zu einem intensiven Austausch mit den Lehrkräften. Denn diese kennen die Kinder und ihre Bedürfnisse und Fähigkeiten wirklich am besten. Was wir an den Schulen dringend mehr benötigen, sind Lehrkräfte, die zusätzlich unterstützen.

Es steht Ende der sechsten Klasse am Gymnasium viel auf dem Spiel, die Weichen für die Schullaufbahn werden gestellt. Bei schlechten Noten: Schulwechsel oder Stufe wiederholen?

Mistler Viele Eltern, deren Kinder in der sechsten Klasse am Gymnasium sind und die nicht so gute Noten haben, lassen sich sicherlich beraten. Sie stehen vor der Entscheidung: Schulwechsel am Ende des Schuljahrs oder Wiederholung der Jahrgangsstufe. Tendenziell scheint es derzeit so zu sein, dass die Eltern sich eher für eine Wiederholung entscheiden wollen. Schulwechsel sind mitunter auch ein Problem, weil es zu wenige Alternativen gibt. Realschulen sind ausgedünnt worden, Gesamtschulen sind zum Teil ohnehin sehr voll und haben kaum Kapazitäten frei. Diese Problematik hat sich durch Corona nicht vereinfacht.

Das heißt für Eltern?

Mistler Ich rate Eltern, frühzeitig in den Dialog mit den Klassenlehrerinnen und -lehrern zu treten und sich bei ihnen Unterstützung und Rat einzuholen. Man sollte im Sinne des Kindes entscheiden und dessen Wohl berücksichtigen. Unabhängig von Corona müssen wir davon wegkommen, dass Eltern nur das Abitur als Maß aller Dinge sehen und ihre Kinder unbedingt dorthin bringen wollen – obwohl es nicht das Beste für die Kinder ist. Das ist für Eltern nicht einfach.

Auch Eltern, deren Kinder jetzt in der vierten Klasse sind, müssen bald entscheiden…

Mistler Denen rate ich ebenfalls, genau hinzuschauen und die Bedürfnisse des Kindes in den Vordergrund zu stellen. Es bringt nichts, auf Biegen und Brechen nur die gymnasiale Schullaufbahn durchsetzen zu wollen. Das passiert leider zu häufig. Es hilft den Schülerinnen und Schülern nicht, wenn sie, wie beispielsweise im Distanzunterricht geschehen, nicht gerade zu Eigenleistung gebracht wurden und die Eltern intensiv unterstützt haben. Jedes Kind sollte nach Möglichkeit beim Übertritt auf die weiterführende Schule eine Chance haben, die eingeschlagene Schullaufbahn auch erfolgreich durchlaufen zu können.

(csh)