Quarantäne-Regeln in NRW : Das müssen Sie als Kontaktperson eines Corona-Positiven wissen

Quarantäne-Regeln in NRW

Wer muss in NRW in Quarantäne? Hier finden Sie alle wichtigen Infos (Symbolbild). Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Bonn Es ist gar nicht so leicht, den Überblick über die vielen Corona-Maßnahmen zu behalten. Wir erklären, welche Regeln für wen gelten und wann auch geimpfte oder genesene Menschen gegebenenfalls mit einer Quarantäne rechnen müssen.

Was passiert, wenn ich mich nicht an die Quarantäne-Regeln halte?

„Wer sich nicht an die Quarantäneregeln hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit“, erklärt die Landesregierung. Dafür kann eine Geldbuße bis zu 25.000 Euro fällig werden.

Die Zahl der Corona-Infektionen ist weiterhin hoch. Und damit naturgemäß auch die Zahl derjenigen, die zur Kontaktperson werden – sich also über längere Zeit nahe einer infizierten Person aufgehalten haben.

Bei knapp 6000 Neuinfektionen in Nordrhein-Westfalen innerhalb eines Tages (Stand: 14. Dezember 2021) und der neuen Virusvariante Omikron stellt sich die Frage: Müssen auch geimpfte Menschen in NRW als Kontaktperson in Quarantäne? Bevor wir die grundsätzlichen Regelungen aus der Corona-Schutzverordnung erläutern, möchten wir darauf hinweisen, dass örtliche Gesundheitsämter von diesen Maßnahmen abweichen können.