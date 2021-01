Corona-Pandemie : NRW will Lehrer mit zwei FFP2-Masken täglich ausstatten

Düsseldorf Das Land NRW will jeden Lehrer im Präsenzunterricht mit zwei FFP2-Masken pro Tag ausstatten. Das Ganze soll bis spätestens Ostern geschehen.

Es würden entsprechende Gelder zur Verfügung gestellt, so das Bildungsministerium in einer E-Mail an alle Schulen. In dem Schreiben wurde am Donnerstag auch klargestellt, dass die angekündigten Gratis-Corona-Tests für Lehrer bis Ende Januar nur in Anspruch genommen werden können, wenn die Personen „in dieser Zeit tatsächlich einen Präsenzdienst in den Schulen leisten.“