Corona-Pandemie : Inzidenz in NRW steigt auf 135,4 - Die Städte und Kreise mit den höchsten Werten

Düsseldorf Die Sieben-Tage-Inzidenz in NRW ist am Dienstag auf 135,4 gestiegen. Remscheid hat landesweit den höchsten Wert und liegt bei 247. Ab Dienstag gilt dort eine Ausgangssperre. Düsseldorf liegt weiterhin bei über 100.

Binnen eines Tages wurden dem Robert-Koch-Institut (RKI) in NRW insgesamt 2803 Neuinfektionen gemeldet. Pro 100.000 Einwohner wurden somit in der vergangenen Woche 135,4 Neuinfektionen bekannt. In der Vorwoche wurden noch niedrigere Zahlen erfasst, damals meldete das RKI 2386 Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen, was einem Wert von 130,7 entspricht. (Stand: 13. April)