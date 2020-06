Seit Beginn der Corona-Pandemie : Erster Ferienflieger in Düsseldorf gestartet - ab nach Mallorca

Erster Ferienflieger in Düsseldorf gestartet - ab nach Mallorca

Düsseldorf Fast drei Monate lang herrschte auf den Flughäfen in NRW wegen der Corona-Pandemie Dornröschenschlaf. Jetzt geht es wieder los. Ein erster Ferienflieger ist am Montag nach Mallorca gestartet.

Nach wochenlanger Corona-Pause ist am Montagmorgen um 8.55 Uhr vom Düsseldorfer Flughafen erstmals wieder eine Maschine mit Urlaubern gestartet. Ziel ist die Mittelmeerinsel Mallorca. Deutsche Urlauber dürfen von Montag an wieder auf die Balearen-Inseln Mallorca, Ibiza, Menorca und Formentera reisen. Die NRW-Flughäfen erwarten, dass nach der Aufhebung der Reisewarnung für die meisten europäischen Länder der Flugverkehr schrittweise wieder zunimmt.

In den vergangenen Wochen hatten die Airports ihren Betrieb nahezu auf Null heruntergefahren. Es gab überall kaum noch Starts und Landungen. Für den Neustart haben die Flughäfen umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen vorbereitet, damit die Passagiere im Vorfeld des Fluges möglichst viel Distanz voneinander halten können.

Die Lufthansa-Tochter Eurowings berichtete von einem spürbaren Anstieg der Nachfrage nach Urlaubsflügen. Vor allem vom Juli an werde der Flugplan wieder deutlich ausgeweitet, sagte ein Sprecher. Dann werde es drei Mal so viele Eurowings-Flüge geben wie im Juni. Das seien aber nur maximal 40 Prozent der Flugverbindungen im Juli des vergangenen Jahres. Eurowings ist nach eigenen Angaben Marktführer an den beiden größten NRW-Flughäfen Düsseldorf und Köln.