Gemeldete Infektionen im Überblick : An diesen Schulen und Kitas in NRW gibt es Corona-Fälle

Ein Schild an einer Schule weist auf die Maskenpflicht hin. Foto: dpa/Andreas Arnold

Düsseldorf Kurz nach den Sommerferien sind an einigen Schulen und Kitas in NRW erste Corona-Fälle bekannt geworden. Manche Schule musste schließen oder Klassen nach Hause schicken. Wir geben einen Überblick.

Seit dem Schulbeginn am Mittwoch hat es an mehreren Schulen in NRW Corona-Fälle gegeben. Teils mussten einzelne Klassen nach Hause, mancherorts wurden Schulen geschlossen. In einem der Fälle musste der Schulstart gleich ganz verschoben werden.

Eine Grundschule in Hamminkeln ist nach einem Corona-Fall im Kollegium von Freitag, 14. August, bis einschließlich Montag, 17. August, geschlossen worden. Eine Lehrerin war positiv auf das Corona-Virus getestet worden und ist in Quarantäne. Sie hatte noch keinen Kontakt zu den Schülern, wohl aber zu einigen Lehrern, die nun ebenfalls 14 Tage in Quarantäne bleiben.

In Krefeld wurde ein Kind der Kita Wilhelmstraße positiv auf das Coronavirus getestet. Das Gesundheitsamt hat daraufhin alle 93 Kinder und die Erzieherinnen vorsorglich als Kontaktpersonen eingestuft und in die häusliche Quarantäne geschickt. Die Kita Wilhelmstraße bleibt deshalb ab dem 14. August (voraussichtlich zwei Wochen) geschlossen.

Es gibt den ersten Corona-Fall an einer Schule in Kevelaer, der Franziskus-Grundschule in Twisteden. Am 13. August war bekannt geworden, dass eine Betreuerin im Offenen Ganztag positiv auf Covid-19 getestet worden war. Daraufhin wurden 30 Personen in Quarantäne geschickt, auch eine Gruppe von 19 Kindern.

In Kleve sind zwei Schulkinder nachweisbar mit dem Coronavirus infiziert. Die beiden sind Geschwister, die sich offenbar bei ihrer Mutter angesteckt haben. Betroffen sind ein Schulkind der Klasse 9 c der Joseph-Beuys-Gesamtschule und ein Schulkind der Klasse 6 b der Karl-Kisters-Realschule im Stadtteil Kellen.

In Viersen wurde eine Lehrerin positiv getestet. Sie hatte zwar keinen Kontakt zu den Schülern, aber zum Kollegium. Da das Gesundheitsamt das Schulpersonal vorsichtshalber in Quarantäne schickte, wurde die Martinschule bis zum 24.8. geschlossen.

Auch in Remscheid gab es Fälle. Am Freitag, 14. August, musste die Grundschule Hasenberg für 14 Tage geschlossen werden. Alle Lehrkräfte wurden in Quarantäne geschickt. Die Lehrerin war nicht im Unterricht eingesetzt.

Zuvor wurde eine infizierte Lehrerin der Albert-Einstein-Gesamtschule noch während der ersten Unterrichtsstunden über das Ergebnis informiert. Die Betroffene, ein weiterer Kollege und die gesamte Klasse wurden vorerst in Quarantäne nach Hause geschickt.

In Monheim und Langenfeld sind mehrere Schüler und eine Lehrerin mit dem Coronavirus infiziert. Bisher sind in Monheim am Otto-Hahn-Gymnasium eine Lehrerin erkrankt, die bis zur Genesung zu Hause bleiben muss. An der Rosa-Parks-Gesamtschule befinden sich 19 Mädchen und Jungen in Quarantäne, die engeren Kontakt hatten. Einer der Schüler hat sich mit dem Virus angesteckt. Und an der Hermann-Gmeiner-Grundschule hat eine ganze Klasse keinen Unterricht, weil sich ein Drittklässler mit dem Corona-Virus angesteckt hat. An der Peter-Usinov-Gesamtschule gibt es einen Verdachtsfall. Langenfeld meldete am Freitag, 14. August, ein erkranktes Mädchen an der Erich-Kästner-Grundschule, das „die Schule aber noch gar nicht besucht hat“. Mehr dazu lesen Sie hier.

Auch die Stadt Kaarst hat ihren ersten Coronafall in einer Schule: Eine Schülerin der achten Klasse des Albert-Einstein-Gymnasiums hat ein positives Testergebnis erhalten, wie die Schule auf ihrer Internetseite mitteilt. Als Reaktion wurde die entsprechende Klasse und die dort unterrichtenden Lehrer gebeten, am 14. August nicht zum Unterricht zu erscheinen.

In Köln sind die Schüler der Katharina-Henoth-Gesamtschule in Höhenberg am 14. August vorerst nach hause geschickt worden, nachem eine infizioerte Person an der Schule gemeldet wurde. Außerdem gab es einen Fall an einer Privatschule.

Im Kreis Soest sind gleich an vier Schulen Corona-Fälle bekannt geworden. Das meldet der Soester Anzeiger.

Rund um den Schulstart sind bereits einige Infektionsfälle in NRW bekannt geworden. In Düsseldorf waren ein Schüler und eine Schülerin des Luisengymnasiums und der Justus-von-Liebig-Realschule am 11. August positiv auf Covid-19 getestet worden. Da sie aber seit Wochen nicht mehr in den Schulen waren, gibt es dort auch keine Kontaktpersonen.

Eigentlich sollte am 12. August wieder der Unterricht an der Sekundarschule in Dorsten beginnen – doch daraus wurde erstmal nichts. Eine Lehrerin hatte sich angesteckt, sie ist in Quarantäne. 43 Kontaktpersonen – auch im Kollegium – sind ermittelt worden. Wegen Personalmangels war am Tag des Schulstarts kein Schulbetrieb möglich.

Stand der Zusammenfassung: 16. August

