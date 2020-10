Corona hinter Gittern : 26 NRW-Gefangene mit Coronavirus infiziert

Düsseldorf Gefängnisse als geschlossene Lebensräume gelten als besonders durch das Coronavirus gefährdet. Die Abschottungsstrategie des NRW-Justizministeriums scheint allerdings aufzugehen. Bislang ist der Strafvollzug im Land von größeren Ausbrüchen verschont geblieben.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in den nordrhein-westfälischen Gefängnissen 26 Häftlinge mit dem Coronavirus infiziert. 20 der 26 Gefangenen seien inzwischen wieder gesund, teilte das NRW-Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit (Stand: 22. Oktober). Von 65 positiv getesteten JVA-Mitarbeitern hätten 46 die Infektion überstanden. Einen größeren Ausbruch gab es in den Anstalten somit bislang nicht.