Corona-Pandemie : NRW bekommt 100.000 Astrazeneca-Impfdosen weniger geliefert

Düsseldorf/Bonn Die bundesweit deutlich geringeren Auslieferungen des Astrazeneca-Impfstoffes bremsen das Impftempo in Nordrhein-Westfalen. Die Stadt Bonn richtete deshalb eine Warteliste ein.

In der laufenden zwölften Kalenderwoche (ab 22. März) werde Nordrhein-Westfalen statt der geplanten 144.000 nur 43.2000 Dosen bekommen. Das habe der Bund mitgeteilt, erklärte eine Sprecherin des NRW-Gesundheitsministeriums am Dienstag. Impfstoff für die Impfzentren werde deshalb nur „in verminderter Form“ bereitgestellt. Die Impfzentren würden rechtzeitig informiert, hieß es weiter.

Nordrhein-Westfalen hatte die vorübergehend ausgesetzten Impfungen mit dem Astrazeneca-Impfstoff erst am vergangenen Freitag wieder aufgenommen. Zuvor hatte die Europäische Arzneimittelbehörde (EMA) den zugelassenen Impfstoff erneut auf den Prüfstand gestellt, nachdem in einigen europäischen Ländern Auffälligkeiten bekannt geworden waren. Am Donnerstag hatte die EMA aber die Sicherheit des Astrazeneca-Vakzins bekräftigt - allerdings mit einer zusätzlichen Warnung vor möglichen seltenen Fällen von Blutgerinnseln (Thrombosen) in Hirnvenen.