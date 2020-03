Ab Montag vorerst kein Unterricht : Für Kinder soll es an Schulen eine Notbetreuung geben

Der Unterricht an Schulen fällt ab Montag aus. (Symbolbild). Foto: dpa/Martin Schutt

Düsseldorf Die Schulen sind angewiesen, während des Unterrichtsausfalls ein Betreuungsangebot für Notfälle anzubieten. Zudem müssen die Schulen die Kommunikation mit den Eltern sicherstellen. Ab Montag ruht der Unterricht in NRW.

Von Jörg Isringhaus und Christian Schwerdtfeger Chefreporter

Wenn ab Montag Schulen und Kitas geschlossen bleiben, stellt sich für viele berufstätige Eltern die Frage: Wer passt nun auf die Kinder auf? Auf keinen Fall dürften Eltern jetzt die Großeltern zur Kinderbetreuung einschalten, denn für ältere Menschen sei die Gefahr durch das Virus am größten, sagt NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU). „Mir ist bewusst, dass diese Distanzierung einer jeden Familie, die Distanzierung von Enkeln zu ihren Großeltern, dass die jedes Herz beschwert“, so Laschet. Mit dem Rückzug in die eigenen vier Wände dürfe kein Rückzug der Menschlichkeit einhergehen. „Damit diese Krise ein Ende findet, müssen wir jetzt den Anfang für eine nie da gewesene Solidarität machen“, betont das Landesoberhaupt.

Nachdem die Landesregierung am Freitag bekanntgegeben hat, die Schüler vorzeitig in die Osterferien zu schicken, müssen auch die Schulen sich erst einmal an die neuen Gegebenheiten anpassen. Laschet stellte bereits klar, dass die Lehrer nicht frei hätten. Das NRW-Schulministerium hat den Schulen in einer Mail, die unserer Redaktion vorliegt, die weitere Vorgehensweise mitgeteilt. Demnach ruht der Unterricht bereits ab Montag. Für Berufsschüler in einer dualen Ausbildung sowie in einem Praktikum beschränkt sich die Maßnahme auf den Ausfall des Unterrichts. Die Schulen müssen Kommunikationsmöglichkeiten mit den Eltern sicherstellen.

Damit sich die Eltern auf die neue Situation einstellen könne, können sie bis einschließlich Dienstag ihre Kinder noch in die Schule schicken. Die Schulen stellen an diesen beiden Tagen während der üblichen Unterrichtszeit eine Betreuung sicher. Für die Lehrer gilt am Montag und Dienstag eine Anwesenheitspflicht in den Schulen. Darüber hinaus soll es ein Not-Betreuungsangebot geben. „Die Einstellung des Schulbetriebs darf nicht dazu führen, dass Eltern, die in unverzichtbaren Funktionsbereichen - insbesondere dem Gesundheitswesen – arbeiten, wegen der Betreuung ihrer Kinder im Dienst ausfallen“, heißt in dem Schreiben. Deshalb muss in der gesamten Zeit des Unterrichtsausfalls ein entsprechendes Betreuungsangebot vorbereitet werden – insbesondere für die Klassen eins bis sechs.

(csh)