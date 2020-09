„Einkaufsgebiete können gesperrt werden“ : Stadt Venlo rät Deutschen von Besuch am Feiertag ab

Ein Banner über einer Fußgängerstraße in der Innenstadt von Venlo heißt deutsche Touristen herzlich willkommen und bittet sie, sich zur Eindämmung der Corona-Pandemie an die Regeln zu halten. Foto: dpa/David Young

Venlo Die niederländische Grenzstadt Venlo bittet alle Deutschen, am Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober) auf einen Besuch zu verzichten. Teile der Innenstadt sowie Parkhäuser könnten gesperrt werden, wenn es zu voll werde.

Traditionell fahren an dem Feiertag immer viele Einkaufstouristen aus Nordrhein-Westfalen nach Venlo oder auch nach Roermond. Es werde dann oft sehr voll - und genau das sei in Corona-Zeiten bekanntlich ein Problem, sagte am Mittwoch der Venloer Bürgermeister Antoin Scholten.

Am Dienstag hatten bereits die Grenzstädte Enschede, Dinxperlo und Winterswijk an Deutsche appelliert, dieses Jahr am 3. Oktober zuhause zu bleiben. In den Niederlanden liegt die Zahl der Corona-Infektionen höher als in Deutschland, obwohl das Land viel kleiner ist.