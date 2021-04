Restaurants, Cafés, Geschäfte : Niederlande lockern Ende April – gemischte Gefühle in NRW

Schaufenster in Amsterdam. (Archivbild) Foto: dpa/"koen Van Weel"

Düsseldorf Trotz hoher Infektionszahlen lockern die Niederlande ab Ende April die Corona-Schutzmaßnahmen. Restaurants, Cafés und Geschäfte öffnen wieder. In NRW wird der Entschluss unterschiedlich aufgefasst.

Nach vier Monaten strengem Lockdown lockert die niederländische Regierung ab dem 28. April ihre Corona-Schutzmaßnahmen. Stundenweise dürfen Restaurants, Cafés und Geschäfte dann öffnen, die Gästezahl wird begrenzt und ist auf die Außengastronomie beschränkt. Angesichts einem Inzidenzwert von aktuell rund 280 scheint das gewagt, meinen Experten. Auch Ministerpräsident Mark Rutte räumte ein, dass die Lockerung angesichts der steigenden Zahlen riskant sei.

In den NRW-Grenzregionen wird die Nachricht unterschiedlich aufgenommen. „Seit Beginn der Pandemie vor über einem Jahr kämpfen wir in der Grenzregion mit jeweils unterschiedlichen Regelungen und damit verbunden mit wechselseitigem ‚Tourismus‘ auf die jeweils andere Seite der Grenze“, sagt Kai Zwicker (CDU), Landrat des Kreises Borken. „Was in normalen Zeiten wirklich wunderbare Nachbarschaft bedeutet, ist dann problematisch.“ Umso mehr, seit die Niederlande von der Bundesregierung als Hochinzidenzgebiet eingestuft worden sei. „Gab es vorher Bedenken wegen Einkaufstourismus von Niederländern in Deutschland, befürchten wir jetzt wegen der möglichen Öffnung von Geschäften und Cafés in den Niederlanden natürlich Tourismus in die andere Richtung“, sagt Zwicker.

Ingo Brohl (CDU), Landrat im Kreis Wesel, möchte das Vorgehen der Niederlande in der Pandemie nicht bewerten. „Hinweise darauf, dass das Pandemiegeschehen in den Niederlanden das Infektionsgeschehen im Kreis Wesel stark beeinflusst, gibt es meiner Kenntnis nach nicht“, sagt er. Im Kreis Wesel habe man bisher gute Erfahrungen gemacht mit der Strategie, den Besuch des Einzelhandels mit einem negativen Testergebnis zu ermöglichen. „Ich bin auch der Auffassung, dass bei einer stabilen Inzidenz unter dem Wert von 150 die Öffnung der Außengastronomie für Personen mit negativem Testergebnis im Kreis Wesel möglich sein sollte.“

Die niederländische Regierung hebt auch die nächtliche Ausgangssperre Ende April auf, die seit Ende Januar gegolten hatte. Die Maßnahme hatte zu großen Ausschreitungen mit hunderten Festnahmen geführt. Ab Mitte kommender Woche dürfen die Niederländer wieder zwei Besucher statt bisher nur einen zu Hause empfangen. Das Auswärtige Amt warnt nach wie vor wegen der hohen Infektionszahlen vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Niederlande. Wer aus den Niederlanden nach Deutschland reist und umgekehrt, braucht einen negativen Coronatest, der nicht älter als 48 Stunden ist.

Die Gemeinde Gangelt grenzt unmittelbar an die Niederlande. Bürgermeister Guido Willems (CDU) sagt: „Ich halte sehr viel davon, dass Menschen lokal entscheiden können, was sinnvoll ist und was nicht.“ Die Lockerungspläne im Nachbarland haben ihn überrascht. „Es wundert mich, weil die Infektionszahlen so hoch sind“, sagt er. „Gleichwohl kann ich verstehen, dass die Menschen eine Perspektive brauchen.“ Ob Öffnungen zu diesem Zeitpunkt ein probates Mittel seien, müsse sich zeigen. In Gangelt liegt die Inzidenz derzeit im 30er-Bereich. Bürgermeister Willems macht sich keine Sorgen, dass die Gangelter nun zum Shoppen in die Niederlande fahren. „Da vertraue ich auf die Vernunft unserer Einwohner“, sagt er. „Da wir im vergangenen Jahr besonders betroffen waren, geht man hier sehr sorgsam mit dem Thema Corona um.“