Einheitliches Vorgehen wichtig : NRW-Gesundheitsminister fordert mehr bundesweite Regelungen bei Corona-Maßnahmen

Köln NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann fordert bundesweit einheitlichere Regelungen bei den Corona-Maßnahmen. Nötig sei unter anderem ein System, um Genesenen- oder Impfnachweise kontrollieren zu können.

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mahnt für die Corona-Maßnahmen mehr bundesweit einheitliche Regelungen an. Wichtig sei, dass es ein einheitliches Vorgehen gebe, sagte Laumann am Freitag im WDR-Radio. Nötig sei auch ein „vernünftiges System“, um Genesenen- oder Impfnachweise zu kontrollieren. Das müsse mit der Corona-Warnapp zusammengebracht werden. „Das muss der Bund natürlich leisten, weil das nur auf der Bundesebene geregelt werden kann“, sagte der Gesundheitsminister.

Mit Blick auf einen für den Herbst angekündigten neuen Impfstoff verwies Laumann auf die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (Stiko). „Wenn der Impfstoff da ist, wenn er zugelassen ist, dann wird die Stiko dazu auch klare Empfehlungen machen, wie ab welchem Alter man sich wie oft impfen lassen muss“, sagte der Gesundheitsminister. „Ich halte es nicht für gut, wenn Politiker meinen, sie müssen hier medizinische Ratschläge geben.“ Nordrhein-Westfalen sei in der Pandemie gut damit gefahren, „dass wir uns in dem, was wir den Menschen empfohlen haben, an der Stiko orientiert haben“.