1,5 Meter Abstand für Schüler ab der achten Klasse : Hotspot-Städte fordern Hilfe vom Land

Nicht nur Masken, sondern auch einen Mindestabstand – dafür setzen sich die Hotspot-Städte ein. Foto: dpa/Matthias Balk

Düsseldorf In Hotspots mit einem Inzidenzwert über 200 sollten nach Bund-Länder-Beschluss schärfere Corona-Maßnahmen gelten. Betroffene NRW-Städte werden ungeduldig.

„Wir würden schon ganz gerne wissen – kommen jetzt klare Vorgaben vom Land oder nicht? Wir warten jetzt.“ So fasst eine Sprecherin der Stadt Solingen die Lage zusammen, die für mehrere Kommunen in NRW gilt. Aktuell gibt es im Bundesland vier Orte mit einem Sieben-Tage-Inzidenzwert über 200: Neben Solingen zählen Duisburg, Hagen und Wuppertal dazu. Für sie sollen nach der neuen Corona-Schutzverordnung eigentlich im Zweifel schärfere Maßnahmen gelten, darauf hätten sich Bund und Länder schon vor einer Woche geeinigt. Doch die Absprache mit dem Land stockt. Sechs NRW-Städte suchen deswegen nun selbst den Kontakt zur Landesregierung. Sie fordern in den Schulen einen Mindesabstand von 1,5 Metern ab der achten Klasse.

„Es ist völlig klar – es kann nicht so sein, wie es ist. Es muss zusätzlich was passieren.“ Das hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) bei einer Pressekonferenz am Montag gesagt, als er die aktuellen Maßnahmen für NRW vorstellte. Er kündigte „Erörterungstermine“ in den Hotspot-Städten mit Inzidenzwerten über 200 an. Dort sollten Städte und das Land gemeinsam Maßnahmen besprechen, die auf die Orte zugeschnitten sind. Es gäbe viele Möglichkeiten, sagte Laumann. Verschärfte Kontaktbeschränkungen zum Beispiel, Hybridunterricht oder ein Alkoholverkaufsverbot. „Rein theoretisch jetzt“, fügte Laumann hinzu.

Nach übereinstimmenden Auskünften aus dem Gesundheitsministerium und einzelnen Hotspot-Städten gibt es bis heute keine Termine für die Erörterungsgespräche. Dabei sind in vielen Städten die theoretischen Maßnahmen, von denen Laumann am Montag sprach, schon lange Praxis. In Solingen kann man seit Anfang November zwischen 22 und 6 Uhr keinen Alkohol mehr kaufen. Auch in Hamm und im Kreis Recklinghausen gibt es schon länger ein solches Verbot.

Die Städte treffen einzelne Maßnahmen, aber sie setzen sich auch Grenzen, solange es noch keine Absprache mit dem Land gegeben hat. „Wir haben beim Solinger Weg gesehen, wohin das führt, wenn man eigenständige Maßnahmen ergreift“, sagt die Sprecherin der Stadt Solingen. Die Stadt wollte Ende Oktober die Klassen halbieren und den sogenannten Hybridunterricht einführen – also Lernen im Wechsel zu Hause und in den Schulräumen. Das hatte das Land aber umgehend untersagt. „Wenn man so eine Klatsche kriegt, lässt man es lieber“, sagt eine Stadtsprecherin.

Reagieren müssen die Hotspots trotzdem, das Infektionsgeschehen lässt Ihnen keine andere Wahl. „Es wäre bescheuert, wenn man Däumchen dreht, bis das Land sich meldet“, sagt eine Sprecherin der Stadt Hagen. Also haben sich einige Kommunen zusammengeschlossen. Bielefeld, Duisburg, Hagen, Hamm, Herne und Solingen suchen nun selbst den Kontakt zur Landesregierung.

„Das Land hat ein aufwändiges Abstimmungsverfahren vorgeschrieben, wenn Städte etwa im Schulbereich weitergehende Regelungen zur Infektionseindämmung initiieren sollen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Hagen. Man wolle jetzt die Verschärfung der Regeln in kurzer Zeit ermöglichen. Der Oberbürgermeister von Bielefeld hat dazu den Kontakt mit dem Gesundheitsministerium aufgenommen. Die zentrale Forderung: Ein Mindestabstand von 1,5 Metern für alle Schüler ab der achten Klasse. Wo dieser nicht eingehalten werden kann, „sollen die Schulleitungen die Möglichkeit bekommen, Alternativlösungen vorzuschlagen“, heißt es.