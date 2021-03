Eilanträge abgelehnt : Grundschüler müssen weiterhin Maske tragen

An Grundschulen muss die Maske weiterhin getragen werden. Foto: dpa-tmn/Matthias Balk

Nordrhein-Westfalen Zwei Grundschüler aus NRW hatten mit Eilanträgen die Abschaffung der Maskenpflicht gefordert. Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat sie nun beide abgelehnt. Das sind die Gründe.

Die Antragsteller waren ein Zweitklässler aus Bielefeld und eine Erstklässlerin aus Köln, die sich durch die Maskenpflicht in ihrem Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit verletzt fühlten. Das Oberverwaltungsgericht lehnte die beiden Eilanträge am 8. März ab und verwies auf die aktuelle Coronabetreuungsverordnung in Nordrhein-Westfalen: Alle Personen, die sich auf einem Schulgelände aufhalten, müssen eine medizinische Maske tragen.

Nach Ansicht der Richter habe das Land nach der Öffnung der Grundschulen mit Präsenzunterricht auf die erhöhte Infektionsgefahr durch leichter übertragbarere Virusvarianten reagieren wollen. Das Oberverwaltungsgericht beschrieb die Maskenpflicht angesichts der aktuellen Lage als „verhältnismäßig“ - auch für Grundschüler. Die Gesundheit schädige es nicht, es gebe keinen Grund für die Annahme, die Masken könnten die Sauerstoffversorgung gefährden oder zu einer gefährlichen Kohlendioxidanreicherung führen. Außerdem dürfe die Maske in den Pausenzeiten abgenommen werden, wenn der Sicherheitsabstand eingehalten werde. In Grundschulen gebe es neben der großen Frühstückspause zwischen den Stunden fünf-minütige Unterbrechungen, in denen die Maske zum trinken oder essen abgenommen werden dürfe.