Maßnahme in Corona-Hotspots : Bochumer Juristin kritisiert 15-Kilometer-Radius und erwartet Klagen

Köln/Bochum Die Bochumer Juristin Andrea Kießling hat die Beschränkung auf einen 15-Kilometer-Radius in sogenannten Corona-Hotspots kritisiert. Sie geht davon aus, dass es Klagen geben wird.

„Wenn man Kontakte beschränken will, dann kann man das viel passgenauer machen“, sagte die Wissenschaftlerin vom Lehrstuhl für Öffentliches Recht, Sozial- und Gesundheitsrecht und Rechtsphilosophie der Ruhr-Universität Bochum im WDR5 „Morgenecho“ am Mittwoch. Um Tagesausflüge in touristische Ziele zu verhindern, könnten diese etwa geschlossen oder abgesperrt werden. Die momentane Regelung bei einer Sieben-Tages-Inzidenz von über 200 pro 100.000 Einwohnern treffe pauschal alle, „unabhängig davon, was die machen“.