Schließung wegen Corona-Pandemie : Viele Geschäfte in NRW haben wieder geöffnet

Düsseldorf Nach wochenlangen Schließungen wegen der Corona-Pandemie haben in Nordrhein-Westfalen am Montag etliche Geschäfte wieder ihre Türen geöffnet. Es gelten aber Sicheheitsmaßnahmen.

Erlaubt ist die Öffnung allen Läden mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 Quadratmetern, außerdem gelten Ausnahmen etwa für Autohäuser, Fahrradläden, den Buchhandel, Möbelhäuser und Babyfachmärkte. Viele Einzelhändler dekorierten am Vormittag ihre Auslagen oder stellten Hinweisschilder mit den neuen, geltenden Regeln auf. In Köln etwa blieben am Montag aber auch einige kleinere Geschäfte weiter geschlossen.

Der Kundenbetrieb muss so organisiert werden, dass Abstandsregeln eingehalten werden, um Infektionen zu vermeiden. So lassen die Geschäfte - je nach Ladengröße - nur eine begrenzte Anzahl an Kunden zu, wie es in den vergangenen Wochen auch Supermärkte bereits eingeführt hatten. Außerdem baten viele Händler ihre Kunden, auf Kartenzahlung umzusteigen.