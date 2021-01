Wutrede auf Facebook : Landrat aus Heinsberg wettert gegen Corona-Impfchaos und Schulschließung

Heinsberg Mit einer zwölfminütigen Wutrede hat der prominente Heinsberger Landrat Stephan Pusch (CDU) seinem Ärger über den schleppenden Impfstart und geschlossene Schulen Luft gemacht. Jens Spahn meldete sich am Freitag zu Wort.

„Das hätte jeder Landwirt im Kreis Heinsberg besser verhandelt“, sagte Pusch in einer Videobotschaft zur Impfstoff-Beschaffung der Europäischen Union und den Lieferengpässen. Offenbar sei man sehr naiv an die Verhandlungen herangegangen.

Es sei „ein reines Ablenkungsmanöver“, wenn Regierungsstellen sagten, es sei doch „alles optimal gelaufen“, sagte Pusch. „Da habt ihr alle mal euer Ohr nicht an der Basis und wisst nicht, was bei den Bürgern los ist.“ Es gehe hier doch nicht „um die Vergabe von Theaterkarten“, sondern um Menschen, die Angst hätten keinen Impftermin zu bekommen und um ihr Leben fürchteten. „Dann muss ich sagen, ist das sehr, sehr bescheiden, was da aufgesetzt worden ist“, sagte Pusch. „Da läuft irgendwas falsch, da könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt. Das muss jetzt einfach mal raus.“