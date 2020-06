Camping, Ferienhäuser, Hotels : Urlaub in NRW ist in der Corona-Krise gefragt

Urlaub in NRW ist in der Corona-Krise gefragt

Düsseldorf Die touristischen Regionen in NRW gelten als klassisches Ziel für Kurztrips. Vor den Sommerferien wird eine neue Wertschätzung deutlich: Die Leute wollen länger als nur ein paar Tage bleiben.

In der Corona-Krise haben mehr Menschen Nordrhein-Westfalen für sich als Urlaubsziel entdeckt. Nach Angaben von Tourist-Informationen gibt es mehr Anfragen für längere Aufenthalte in Eifel, Sauerland, Niederrhein, Münsterland und Teutoburger Wald. In sehr bekannten deutschen Ferienregionen an der Küste und Bayern werde es in den Ferien wohl sehr voll. „Da orientiert man sich lieber in weniger bekannte Regionen“, sagte eine Sprecherin vom Tourismus Teutoburger Wald.